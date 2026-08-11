Yunus Bülbül 71 Yaşında Dördüncü Kez Evlendi!

Yunus Bülbül, 71 yaşında bir kez daha nikâh masasına oturdu. “Bücür Cadı” dizisindeki Köfteci Abbas karakteriyle hafızalara kazınan ünlü türkücü ve oyuncu, kendisinden 33 yaş küçük müzisyen Neslihan Mutlu ile hayatını birleştirdi.

Uzun süredir birlikte olan çift, İstanbul Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Bülbül, nikâhın ardından eşiyle birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu takipçilerine duyurdu.

Kadıköy’de Sade Bir Tören

Yunus Bülbül ile Neslihan Mutlu’nun nikâhı gösterişli bir düğün yerine daha sakin bir törenle gerçekleşti. Çift, bu özel günlerinde yakınlarının ve sevenlerinin mutluluğunu paylaşırken, nikâhtan ilk kareleri de sosyal medyada yayınladı.

Bülbül paylaşımında mutluluğunu esprili bir ifadeyle dile getirerek, “Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde çok şükür imzamızı çaktık” dedi. Ünlü sanatçı ayrıca yeni hayatlarında sağlık ve mutluluk diledi.

Sevenlerinden Tebrik Yağdı

Bülbül’ün evlilik paylaşımı kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Sanatçının sevenleri, çiftin fotoğraflarının altına peş peşe tebrik mesajları bıraktı.

71 yaşında yeniden evlenen Bülbül’ün mutluluğu, sosyal medyada da günün dikkat çeken magazin haberlerinden biri oldu.

Dördüncü Evliliğini Yaptı

Yunus Bülbül’ün bu evliliği, özel hayatındaki dördüncü evliliği oldu. Sanatçı daha önce Gülsen Gözübüyük, oyuncu Sezer Güvenirgil ve Serap Bülbül ile evlilik yapmıştı.

İlk evliliğinden Gülnaz, üçüncü evliliğinden ise Yunus Emre adında iki çocuğu bulunan Bülbül, şimdi hayatına Neslihan Mutlu ile devam ediyor.

Köfteci Abbas ile Hafızalara Kazındı

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Bülbül, özellikle “Bücür Cadı” dizisindeki Köfteci Abbas karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanmıştı.

Şimdi ise yıllardır sanat dünyasında olan Yunus Bülbül, yeni bir sayfa açarak dördüncü kez “evet” dedi.