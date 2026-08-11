Sahalardan Uzakta Aşk Başka! Mbappe’nin Ester Exposito ile Yat Keyfi

Kylian Mbappe bu kez futbol sahalarındaki performansıyla değil, özel hayatıyla gündemde. Real Madrid ve Fransa Milli Takımı’nın yıldız futbolcusu, sevgilisi Ester Exposito ile birlikte Ibiza’da romantik bir yat tatiline çıktı.

27 yaşındaki futbolcu, arkadaşlarının da eşlik ettiği tatilde sevgilisiyle baş başa kaldığı anlarda objektiflere oldukça samimi görüntüler verdi. Çiftin birbirlerine sarıldığı ve öpüştüğü anlar da kameralara yansıdı.

Lüks Yatta Romantizm

Güneşin ve denizin keyfini çıkaran Mbappe ile Exposito, tatilde bol bol dinlenip eğlendi. Yatta arkadaşlarıyla vakit geçiren çift, fırsat buldukça da baş başa kaldı.

İkilinin birbirlerine olan ilgisi gözlerden kaçmazken, romantik anları tatilin en dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı. Görünen o ki Mbappe, yoğun futbol sezonunun ardından biraz nefes almak ve sevgilisiyle güzel zaman geçirmek istemiş.

Jet Ski Keyfi de Yaptılar

Tatilde sadece güneşlenip dinlenmekle yetinmeyen çift, biraz da adrenalin peşine düştü. Mbappe ve Exposito, Ibiza’da jet ski turuna çıkarak denizin keyfini farklı bir şekilde yaşadı.

Yatta arkadaş grubunun da olması sayesinde tatil oldukça hareketli geçerken, çiftin romantik anları da günün en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Mbappe’nin eski takımı Paris Saint-Germain’den yakın arkadaşı Achraf Hakimi de tatildeki isimler arasındaydı. İspanyol oyuncu Sergio Momo’nun da yatta misafir olduğu belirtildi.

Sahada da Tarihe Geçti

Mbappe’nin özel hayatındaki bu keyifli günlerin hemen öncesinde ise kariyerinde önemli bir başarı vardı. Fransız yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda attığı 10 golle Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

Üstelik Dünya Kupası kariyerindeki toplam gol sayısını 22’ye çıkararak turnuva tarihinin en golcü futbolcusu rekorunu da kırdı.

Kısacası Mbappe için hem sahada hem de özel hayatında oldukça hareketli günler yaşanıyor. Şimdi ise yıldız futbolcu, Ibiza’da sevgilisiyle tatilin tadını çıkarıyor.