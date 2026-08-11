Hülya Avşar Tek Kareyle Gündemde! “Eskimeyen Güzellik”

Hülya Avşar’ın “Öylesine” notuyla paylaştığı doğal selfie sosyal medyada olay oldu. 62 yaşındaki sanatçıya takipçilerinden övgü dolu yorumlar yağdı.

Hülya Avşar Tek Kareyle Gündemde! “Eskimeyen Güzellik”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 20:16

Hülya Avşar yine sosyal medyanın gündeminde. 62 yaşındaki sanatçı uzun uzun hazırlanıp poz vermedi. Sadece “Öylesine” notunu yazıp doğal bir selfiesini paylaştı. Ama işin ilginç tarafı Avşar’ın “öylesine” diye paylaştığı o kare kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisini çekti.

Oyunculuğuyla yıllardır hafızalarda yer eden şarkıları ve kendine has tarzıyla da magazin dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Avşar tek bir fotoğrafla konuşulmayı başardı.

Takipçilerinden Övgü Yağdı

Hülya Avşar’ın filtresiz ve doğal görüntüsü kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Takipçileri sanatçının yıllara rağmen değişmeyen görünümüne dikkat çekerek peş peşe iltifatlarda bulundu.

“Eskimeyen güzellik”, “Her dönem ışıldıyorsun” ve “Çok güzelsin” gibi yorumların yapıldığı paylaşım, Avşar’ın sosyal medyada ne kadar ilgi gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Üstelik sanatçının özel bir çekim için hazırlanmadığı oldukça doğal bir şekilde paylaştığı fotoğrafın bu kadar ilgi görmesi de dikkat çekti.

Yıllara Meydan Okuyan Görüntü

Hülya Avşar’ın son paylaşımı, doğal olarak kariyerinin ilk yıllarını da akıllara getirdi. Yeşilçam döneminde oyunculuğa adım atan Avşar, aradan geçen yıllara rağmen enerjisi ve kendine özgü duruşuyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Özellikle 1980’li yıllardaki görüntüsüyle bugününü karşılaştıran takipçileri, sanatçının yıllar içindeki değişimine rağmen kendine has havasını koruduğunu düşünüyor.

“Öylesine” Dedi Gündem Oldu

Kısacası Hülya Avşar’ın amacı belki de sadece sıradan bir fotoğraf paylaşmaktı. Fakat takipçileri aynı fikirde değildi. “Öylesine” notuyla yayınlanan tek bir selfie, kısa sürede övgü dolu yorumların odağına yerleşti.

Avşar’ın doğal haliyle bile gündem olabilmesi, sosyal medyada neden hâlâ bu kadar konuşulduğunu bir kez daha gösterdi.

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