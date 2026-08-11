Burcu Biricik Ailesiyle Tekne Tatilinde! İşte Renkli Kareler

Burcu Biricik yazın tadını ailesiyle çıkarıyor. Eşi Emre Yetkin ve kızları Luna ile birlikte tekne tatiline çıkan ünlü oyuncu, bu keyifli günlerden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile evlenen Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024’te kızı Luna’yı kucağına alarak ilk kez anne olmuştu. Aradan geçen sürede kızlarıyla birlikte gözlerden uzak sakin bir hayat yaşamayı tercih eden çift, bu kez tatilden yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Ailecek Tekne Keyfi

Burcu Biricik ve Emre Yetkin, kızları Luna’nın yanı sıra arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıktı. Yoğun geçen dönemin yorgunluğunu atmak isteyen çift, denizin ve güneşin tadını çıkarırken bir yandan da kızlarıyla bol bol vakit geçirdi.

Tatildeki en keyifli anlardan biri ise Luna’nın teknenin dümenine geçtiği sırada yaşandı. Minik Luna’nın dümen başındaki görüntülerini paylaşan Burcu Biricik, kızıyla eğlenceli anlar yaşadı.

Luna Tatilin Neşesi Oldu

Anne ve babasıyla birlikte tatilin tadını çıkaran Luna, ailenin neşe kaynağı oldu. Burcu Biricik’in paylaştığı karelerde de ailece geçirilen zamanın sıcaklığı dikkat çekti.

Oyuncunun sosyal medya hesabından “Temmuz” notuyla yaptığı paylaşımda tatil boyunca objektifine yansıyan çeşitli anlar yer aldı. Deniz, güneş ve ailece geçirilen keyifli zamanlar, fotoğraflara da yansıdı.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Burcu Biricik’in ailesiyle yaptığı tatil paylaşımı kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti. Paylaşılan fotoğraflar çok sayıda beğeni ve yorum alırken, takipçileri özellikle Luna’nın tatildeki neşeli hallerine ilgi gösterdi.

Görünen o ki Burcu Biricik için bu tatilin en güzel tarafı, yoğun tempodan biraz uzaklaşıp eşi ve kızıyla bol bol vakit geçirmek oldu.