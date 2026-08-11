Engin Günaydın’dan İstanbul’a Sert Rest! Foça’ya Kaçtı

Engin Günaydın bir süredir İstanbul’un kalabalığından uzak bir hayat sürüyor. Ünlü oyuncu, senarist ve komedyen, soluğu İzmir’in Foça ilçesinde almış. Buradaki sakin hayatın kendisine çok iyi geldiğini anlatan Günaydın, senaryolarını bile Foça’da yazdığını söylüyor.

“Foça’nın ritmi, benim kalp ve ruh ritmimle çok uyumlu” diyen oyuncu, şehir hayatından neden uzaklaştığını da anlattı. Ona göre Foça’nın sakinliği insanı ister istemez düşünmeye ve kendi dünyasına dönmeye itiyor.

“Çeşme ve Bodrum Bana Karmaşık Geliyor”

Foça’nın sakinliğinden oldukça memnun olduğunu söyleyen Günaydın, Çeşme ve Bodrum’u ise kendisi için fazla hareketli buluyor. Ünlü oyuncu, bu bölgelerin kalabalığının adeta başını döndürdüğünü ifade ediyor.

Foça’da ise durum bambaşka. Sakinlik sayesinde daha rahat düşündüğünü ve kendi zihnine yaklaştığını söyleyen Günaydın, yazdığı tüm senaryoların da burada ortaya çıktığını belirtiyor.

Dizilere ve Oyunculuğa Sert Eleştiri

Günaydın sadece yaşam tarzından değil, televizyon dünyasından da oldukça açık sözlü şekilde bahsetti. Özellikle günümüzdeki dizi oyunculuğunu eleştiren oyuncu, birçok ismin sinema filmi için yeterli oyunculuk deneyimine sahip olmadığını düşünüyor.

Dizilerde gerçek hayatın yeterince yansıtılmadığını söyleyen Günaydın, oyuncuların çoğu zaman bir duvarın önünde durup sadece repliklerini söylediğini belirtti. Ona göre artık karakterlerin günlük hayattaki doğal hareketlerini görmek oldukça zor.

Yapay Zekâdan Korkmuyor

Yapay zekânın oyunculuk ve reklam sektörünü değiştirmesine de değinen Günaydın, bu durumdan korkmadığını söyledi. İş olduğu sürece çalışacağını, iş olmadığında ise Foça’ya dönüp hayatına devam edeceğini belirtti.

Sosyal Medyadan Memnun

Sosyal medyadaki kötü niyetli yorumlardan da uzak durmayı tercih eden Günaydın, hesabında kimsenin kendisine mesaj atamamasından ve hakkında yorum yapılamamasından memnun olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu için belli ki Foça sadece bir yaşam alanı değil; aynı zamanda kafasını toparladığı, ürettiği ve kendini daha huzurlu hissettiği özel bir yer.