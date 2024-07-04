Ziynet Sali, Amerika'da klip çekti

Türk pop müziğinin başarılı ismi Ziynet Sali, yeni şarkısı "Yandım Ateşinle" ile müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Söz, müzik ve düzenlemesi Rıza Sarıtaş imzası taşıyan bu şarkı, dinleyicilere enerjik ve duygusal anlar yaşatmayı hedefliyor.

Şarkının klip çekimleri Amerika'nın New York şehrinde gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Deniz Akel'in üstlendiği klip, New York'un ikonik yapıları ve sokaklarında çekildi. Büyük bir titizlikle hazırlanan klip, şarkının duygusunu görsel olarak da yansıtmayı başarıyor.

"Yandım Ateşinle", yarın (5 Temmuz 2024) itibarıyla DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak. Ziynet Sali'nin hayranları, yeni şarkısını ve klibini büyük bir heyecanla karşıladı. Sanatçı, güçlü yorumuyla yine müzik listelerinde üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

Ziynet Sali'nin "Yandım Ateşinle" şarkısı ve klibi, yaz aylarına damga vuracak gibi görünüyor. Müzikseverler, bu yeni hit ile sanatçının başarılarına bir yenisini daha ekleyeceğini şimdiden konuşmaya başladı.