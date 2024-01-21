Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank Duyurdu! 3 Bankadan Emeklilere Düşük Faizli Kredi Başladı!

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank Duyurdu! 3 Bankadan Emeklilere Düşük Faizli Kredi Başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-01-2024 12:30

Emeklilik dönemi, hayatın tadını çıkarmak ve uzun süredir beklenen projeleri gerçekleştirmek için ideal bir zaman olabilir. Türkiye'de Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emekli maaş müşterilerini sevindirecek bir haberle karşımıza çıkıyor. Bu üç kamu bankası, emekli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla özel bir bireysel tüketici kredisi kampanyası başlattı. Detaylara göz atalım.

Emekli maaş müşterileri, bu özel kampanya kapsamında sadece %0.99 faiz oranıyla kredi kullanma fırsatı elde ediyorlar. Bu düşük faiz oranı, emeklilere uygun bir kredi imkanı sunarak, hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyor.

Emekli maaş hesabını kullanan vatandaşlar, bu özel kredi kampanyasına hızlı ve kolay bir şekilde başvuruda bulunabilirler. Kredi başvuruları anında işleme alınacak ve onaylandığında, özlemini duydukları nakit desteği hızlıca hesaplarına aktarılacak.

Kampanya kapsamında sunulan bireysel tüketici kredisi 20.000 TL'ye kadar veriliyor. Ancak, banka müşterisi olan ve şubeler aracılığıyla başvuru yapacak emeklilere, ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek adına daha yüksek limitlerde kredi verilebileceği belirtiliyor. Bu, emeklilerin büyük projelerine daha sağlam adımlarla ilerlemelerine olanak tanıyor.

Emekli maaş müşterileri, bu özel kampanyadan yararlanmak için sadece internet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru yapacak vatandaşların asgari ücretin üçte birinden daha az gelire sahip olmaları bekleniyor. Bu şartları taşıyan emekliler, kolaylıkla başvurularını yaparak düşük faizli kredi imkanına kavuşabilecekler.

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