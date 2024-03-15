Ziraat bankası kendi banka müşterisi olanlara duyurdu! 7500 TL ödenecek

Ziraat bankası kendi banka müşterisi olanlara duyurdu! 7500 TL ödenecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-03-2024 12:29

Ziraat Bankası, müşterilerini mutlu etmek ve yeni müşteriler kazanmak amacıyla çığır açan bir kampanyaya imza atıyor! Mart ayının heyecan verici kampanyaları arasında öne çıkan Ziraat Bankası, Fulltrip kampanyasıyla 18 gün içinde katılanlara tam 7.500 TL ödeme vaat ediyor. Bu muazzam fırsatı kaçırmamak için geri sayım başladı!

Kampanya Detayları

Ziraat Bankası'nın başlattığı Fulltrip kampanyası, 1 Mart 2024 tarihinde başladı ve 31 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında, bankanın resmi internet sitesinde paylaşılan şartları sağlayan herkes, 7.500 TL'lik bir ödülün sahibi olma şansını yakalayacak.

Kampanyaya katılmak oldukça kolay! Bankanın Bankkart'ıyla tek seferde yapılacak olan Fulltrip alışverişleri, müşterilere bu ödülü kazanma fırsatını sunuyor. Alışveriş tutarına göre ödül miktarı da değişiyor: 25.000 TL ile 49.999 TL arası alışverişlerde 2.500 TL, 50.000 TL ile 99.999 TL arası alışverişlerde 5.000 TL ve 100.000 TL üzeri alışverişlerde tam 7.500 TL Bankkart TL verilecek.

Kampanyaya Katılım ve Süreç

Bu eşsiz kampanyadan yararlanmak isteyenler için son 18 gün geri sayımı başladı! Katılım için, vatandaşların 18 gün içinde kampanyaya dahil olmaları gerekiyor. Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil, bankkartcomtr veya kısa mesaj yoluyla başvurmak mümkün. Kısa mesaj ile katılmak isteyenlerin 4757'ye "FULLTRIPO" yazarak SMS göndermeleri yeterli olacak.

Kazanılan Bankkart TL'leri 8 Nisan 2024 tarihine kadar ilgili kartlara yüklenecek. Ancak kullanılmayan paralar 9 Mayıs 2024 tarihinde silineceğinden, kazanılan ödülü değerlendirmek için acele etmek önemli. Ayrıca, bu ödüller sadece tek seferlik olarak verilecek olup, kampanya kapsamında kazanılan Bankkart TL'leri anlaşmalı üye işyerlerinde de kullanılabilecek.

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