Zincir marketler için pazar günü kapanma kararı

İstanbul Ticaret Odası Perakende Meslek Komitesi'nin düzenlediği çalıştaya katılan tüm firmalar, zincir marketlerin pazar günleri kapanması önerisine destek verdi. Ancak bu kararın uygulanabilmesi için İstanbul Ticaret Odası ve ilgili Bakanlık tarafından onaylanması gerekiyor. Zincir marketlerin pazar günleri kapanması konusuyla ilgili detaylar şu şekilde:

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, pazar günleri marketlerin kapalı olmasının tüketiciler açısından olumsuz bir durum olduğunu belirtti. Ancak, küçük esnafı desteklemek amacıyla alınacak bir kararın tüketiciler tarafından kabul edilebileceğini ifade etti.

Ağaoğlu, bazı köylerde zincir marketlerin şubeler açtığına dikkat çekerek, bu durumun küçük esnafı olumsuz etkilediğini vurguladı. Ayrıca, zincir marketlerin büyük üreticilerden daha uygun fiyatlarla mal alabilme avantajına sahip olduğunu ve bu nedenle düşük fiyatlarla satış yapabildiğini belirtti. Buna karşın, bakkal gibi küçük esnafın aynı imkanlara sahip olmadığını dile getirdi.

Sonuç olarak, zincir marketlerin pazar günleri kapanması durumunda tüketicilerin bir miktar zorlanabileceğini ancak ülkenin küçük esnafını desteklemek adına böyle bir adımın atılmasının kabul edilebilir olduğunu belirtti.





ZİNCİR MARKETLERE MESAFA KONABİLİR Mİ?



Bu zamana kadar uygulanan politikaların sınırsız olması nedeniyle, zaman zaman yan yana ve birbirine rakip zincir marketlerin ortaya çıktığı gözlemlenebilmektedir. Bu dönemde alınacak bir karar ile, en azından bakkal esnafının bulunduğu lokasyonlarda 500 metre mesafede zincir market açılmasına izin verilmemesi düşünülebilir. Bu sayede, bakkal esnafı koruma altına alınmış olur ve bakkalların müşteri kitlesi genellikle yakın mesafelerden gelen tüketicilerden oluşur.