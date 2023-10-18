Zeytinyağı üreticilerine kötü haber! İhracat yasağı uzatıldı

Türkiye zeytinyağı ihracatıyla ilgili alınan tedbirler, 1 Kasım 2023 tarihine kadar uzatıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kararın arkasındaki nedenler çeşitlilik gösteriyor.

Bakanlık açıklamasına göre, bu yıl Türkiye'de zeytin üretiminde ciddi bir düşüş yaşandı. "Yok yıl" olarak adlandırılan bu sezon, ürün rekoltesinde önemli bir azalmaya neden oldu. Ayrıca, zeytin ağaçlarının çiçeklenme döneminde yaşanan olumsuz hava koşulları da ürün kayıplarına yol açtı. Tüm bu faktörler, yerel zeytinyağı üretiminin azalmasına ve iç piyasada fiyatların artmasına neden oldu.

Diğer yandan, dünya genelinde zeytinyağı talebi artmaya devam ediyor. Bu da uluslararası piyasada zeytinyağı fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Türk zeytinyağına olan dış talebin de artmasıyla birlikte, iç piyasadaki tüketici fiyatlarına olumsuz bir etki yapmış durumda.

Ticaret Bakanlığı, bu olumsuz koşulların devam etmesi üzerine dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına ilave tedbirlerin gerekliliğine işaret etti. Ürün rekoltesinin bir süre daha yakından takip edilmesi ve bu süre zarfında zeytinyağı ihracatının kontrollü bir şekilde yapılması önem arz ediyor.

Öte yandan, ambalajlı ve kutulu zeytinyağı ihracatına herhangi bir kısıtlama getirilmediğini de hatırlatmak önemlidir. Bu şekilde paketlenmiş ürünlerin ihracatı sürdürülebilir bir şekilde devam edecek.

Türkiye'nin zeytinyağı sektöründe karşılaştığı bu zorluklar, tedbirlerin uzatılmasını kaçınılmaz kıldı. Üretimdeki kriz ve artan uluslararası talep, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına yeni sınırlamaların getirilmesini gerektiriyor. Ancak, ambalajlı ürünlerin ihracatına olan devam eden izin, sektörün bir kısmının hareket kabiliyetini korumasına yardımcı olacak.