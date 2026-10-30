Nefise Karatay'ın Başına Gelmeyen Kalmadı: Duş Kabini Suratına Patladı!

Survivor şampiyonu Nefise Karatay evinde talihsiz bir kaza yaşadı! Hastalık günlerinin ardından bu kez de duş kabini suratına patlayan ünlü ismin şok paylaşımı.

Nefise Karatay'ın Başına Gelmeyen Kalmadı: Duş Kabini Suratına Patladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-10-2026 17:59

Survivor 2023 şampiyonu olmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı ve yarışma sonrasındaki özel yaşamı, samimi açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Nefise Karatay art arda yaşadığı talihsiz olaylarla sevenlerini korkutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği ağır rahatsızlık nedeniyle hastanelik olan ve zorlu bir tedavi süreci atlatan başarılı isim bu kez evinde yaşadığı korkunç bir kaza ile magazin kulislerini sarstı. Karatay'ın evindeki duş kabini camının suratına patlaması, sosyal medyada en çok konuşulan olaylar arasına girdi.

Geçtiğimiz Günlerde Zorlu Bir Hastalık Süreci Atlatmıştı

Adını Survivor yarışmasındaki azmi ve şampiyonluk başarısıyla duyuran Nefise Karatay geçtiğimiz günlerde yaşadığı şiddetli sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Karın ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleriyle acilen hastaneye kaldırılan genç sporcu yaşadığı o kabus dolu günleri takipçileriyle paylaşmıştı.

Hastalık sürecinde yaşadığı çaresizliği "4 gündür zor bir süreç yaşadım. Yeni yeni kendime geliyorum. Cuma günü şiddetli bir karın ağrısı, kusma oldu. Yerimde duramıyordum. Yemek yiyemiyordum, su bile içemiyordum. Ateşim 40'ı bulmuştu" sözleriyle özetleyen Karatay, hayranlarını oldukça endişelendirmişti. Sağlığına yavaş yavaş kavuştuğu dönemde ise evinde adeta şoke eden bir kaza daha yaşadı.

Nazar Değdiğini Söyledi

Hastalık günlerinin ardından evinde dinlenmeye çalışan Nefise Karatay sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sevenlerini bir kez daha korkuttu. Evinde banyoda bulunduğu sırada büyük bir gürültüyle duş kabini camının suratına patladığı anları ve sonrasındaki şoku takipçileriyle paylaşan ünlü isim yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

Üst üste gelen talihsizlikler karşısında isyan eden Karatay paylaşımına düştüğü "Şu son 1.5 aydır başıma gelmeyen kaldı mı düşünüyorum. Duş kabinin suratına patlamadığı kalmıştı. Nazar diyorum" notuyla yaşadığı şaşkınlığı ve yaşadığı nazar inancını dile getirdi. Şanssızlıkların bir türlü peşini bırakmadığı genç sporcunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce geçmiş olsun mesajı alırken hayranları Karatay'a destek mesajları yağdırdı.

Benzer Haberler
Güller ve Günahlar'da Büyük Yüzleşme: Serhat Gerçeği Öğrendi Yer Yerinden Oynadı! Güller ve Günahlar'da Büyük Yüzleşme: Serhat Gerçeği Öğrendi Yer Yerinden Oynadı!
Nursema’nın Dönüşü Ertelendi: Kızılcık Şerbeti'nde Düşük Reklam Geliri Krizi Nursema’nın Dönüşü Ertelendi: Kızılcık Şerbeti'nde Düşük Reklam Geliri Krizi
Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu Çiftinden Romantik Paylaşım: Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu Çiftinden Romantik Paylaşım: "Güzelliğin Benimle Olsun"
Ata Demirer'den Dokuzuncu Film Sürprizi: Pervaneler Setinden İlk Kareler! Ata Demirer'den Dokuzuncu Film Sürprizi: Pervaneler Setinden İlk Kareler!
Miray Daner'den Tarzı Konuşturacak Paylaşım: Kırmızı Çizmeli Kombini Olay Oldu! Miray Daner'den Tarzı Konuşturacak Paylaşım: Kırmızı Çizmeli Kombini Olay Oldu!
Zeynep Bastık’tan Sahne Daveti, Çakal'dan Serumlu Fotoğraf: Zeynep Bastık’tan Sahne Daveti, Çakal'dan Serumlu Fotoğraf: "Nazara Geldik!"
ÇOK OKUNANLAR
Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti
  • 28-10-2026 17:15

Deniz Baysal'ın Çocuk Konusundaki Fikirleri Radikal Şekilde Değişti

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!
  • 28-10-2026 15:58

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ'a Romantik Doğum Günü Kutlaması!

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu
  • 27-10-2026 15:06

Zamanın Durduğu An: İsmail YK’nın Açılış Konserindeki Görüntüleri Gündem Oldu

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi
  • 24-10-2026 09:05

Hakkı Bulut Sahnede Fenalaştı! Hastaneden İlk Açıklama Geldi

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!
  • 30-10-2026 12:00

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş'ın Aşkı Belgelendi: İlk Romantik Kare Geldi!