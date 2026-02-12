Zeynep Bastık’tan Radikal Karar: "10 Yıl Sonra İstanbul’da Yokum!"

Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık, Elele dergisinin Şubat sayısı için objektif karşısına geçti ve hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki şarkıcı, gelecek planlarından Serkay Tütüncü ile olan ilişkisine, kariyerindeki "cover" etiketinden İstanbul yorgunluğuna kadar birçok konuda içini döktü.

Rotayı Çeşme’ye Kırdı: "Çocuklarımı Orada Büyüteceğim"

İstanbul’un kalbindeki yerinin ayrı olduğunu söylese de Bastık’ın asıl hayali çocukluğunun geçtiği topraklara dönmek. İzmir’i "özgürlüğüm ve neşim" olarak tanımlayan ünlü şarkıcı, emeklilik sinyali sayılabilecek o planını paylaştı:

10 Yıl Sınırı: "En fazla 10 sene sonra kendimi hâlâ İstanbul'da yaşarken görmüyorum."

Sakinlik Arayışı: "Bir noktada Çeşme'ye dönüp tüm hayatımı orada devam ettireceğimi, sakinliği seçeceğimi ve çocuklarımı orada büyüteceğimi hissediyorum."

"Serkay’dan Önce Aşkı Acı Sanırdım"

Oyuncu Serkay Tütüncü ile yaklaşık iki yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren Zeynep Bastık, aşk tanımının nasıl evrildiğini de ilk kez anlattı. Eskiye oranla daha huzurlu bir bakış açısına sahip olduğunu belirten şarkıcı, ilişkisini şu sözlerle özetledi:

"Serkay'dan öncesine kadar aşkı hep bir acı, kavuşamadığın bir hikâye olarak tasvir ederdim. Ama gerçek aşkın iyileştirici gücünü gördükçe, aşkınızı kimin avucuna bıraktığınızın ne kadar önemli olduğunu anladım."

"Cover Yapan Kız" Eleştirilerine Cevap

Kariyerinin başından bu yana üzerine yapışan "cover yapan kız" yaftasına da değinen Bastık, bu durumu artık dert etmediğini vurguladı: