Zeynep Bastık’tan Kaş’ta Müzik ve Dans Dolu Gece!

Zeynep Bastık, festival kapsamında Kaş Limanı’nda düzenlenen konserle unutulmaz bir yaz gecesine imza attı.

Zeynep Bastık’tan Kaş’ta Müzik ve Dans Dolu Gece!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 02-07-2025 12:34

26. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali’nin en çok beklenen anlarından biri, Zeynep Bastık konseriyle yaşandı. Kaş Belediyesi’nin 27-29 Haziran tarihleri arasında düzenlediği festivalin ikinci gününde, Zeynep Bastık konseriyle Kaş Limanı dev bir açık hava sahnesine dönüştü.

Alanı saatler öncesinden dolduran müzikseverler, pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık’ı büyük bir heyecanla bekledi. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Bastık, enerjisiyle izleyenleri büyüledi. Birbirinden hit şarkılarını müthiş dans performanslarıyla birleştiren Zeynep Bastık, ‘Kör Sevdam’, ‘Lan’, ‘Eyvah’ gibi hit şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza attı.

Kaş’ın eşsiz deniz manzarası eşliğinde gerçekleşen bu özel konser, hem yerli hem yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. Festival coşkusunu zirveye taşıyan Zeynep Bastık, Kaş’ta adeta bir müzik şöleni sundu.

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