Zeynep Bastık’tan Harbiye’de Akustik Masal

Zeynep Bastık, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde kariyerinde bir ilke imza attı. Atlantis Yapım organizasyonuyla Paribu Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında düzenlenen konserde ünlü sanatçı, tüm düzenlemeleri akustik olarak hazırlanan özel repertuvarıyla sahneye çıktı. Bastık, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

“Uslanmıyor Bu” ile başlayan konser, ilk dakikalardan itibaren izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkardı. “Her Yerde Sen”, “Bir Daha”, “Lan”, “Kör Sevdam” gibi hitleri akustik formda yorumlayan sanatçı, hem samimiyeti hem de güçlü sesiyle Harbiye’yi büyüledi.

Sahne tasarımından ışık düzenine kadar her detayı özenle tasarlanan gecede Zeynep Bastık, “Bu geceyi çok uzun zamandır hayal ediyordum. Kariyerimde akustik şarkıların çok büyük anlamı var biliyorsunuz. O yüzden bu gecenin anlamı da çok büyük” diye konuştu.

Biletleri tükenen konserde Zeynep Bastık’ın dinleyicilerine sürprizleri de oldu. “Ben Bilmem”, “İstanbul’a Düşmanım” gibi nostaljik şarkıları da yorumlayan sanatçı, “Yağmurlar” şarkısında vokalisti Beyza ve gitarıyla dinleyicisinin karşısına çıktı. Seyirciden büyük alkış alan performans sosyal medyada da konuşuldu.

Konserini “Ben Adam Olmam” ile tamamlayan sanatçı, Harbiye’yi dolduran binlerce hayranına teşekkür ederek sahneden alkışlar eşliğinde ayrıldı.

Zeynep Bastık, akustik konserler serisine önümüzdeki günlerde İzmir, Bursa, Konya, Kayseri ve Ankara’da devam edecek.