Zeynep Bastık’la zaferi kutladılar

Zeynep Bastık, şarkıları ve sahne performansıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılını sahnede kutladı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından organize edilen konserle sahnede bayram coşkusu yaşayan sanatçıya, minik hayranları başta olmak üzere binlerce İstanbullu eşlik etti. Ellerinde bayraklarla sanatçıyı izlemeye gelen hayranları unutulmaz ve duygu dolu anlar yaşadı.

Zeynep Bastık, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bu ülkeye hizmet etmiş olan tarihimizin kahramanlarını sevgiyle anıyoruz. Cumhuriyetimizi ve onun değerlerini sizlerle sahnede kutlamaktan gurur duyuyorum” sözleriyle Zafer Bayramı’nı kutladı.

Zeynep Bastık, sahneye bugüne özel olarak kırmızı kostümle sahneye çıktı.