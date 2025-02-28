Zeynep Bastık'ın nazar korkusu

“Teklifler Geliyor Ama İstemiyoruz”

Bir dönem oyunculuk deneyimi de yaşayan Zeynep Bastık, tekrar setlere dönme ihtimaliyle ilgili konuşarak, “Müzik kariyerim ön planda ama doğru proje ve doğru zaman olursa değerlendirebilirim” dedi.

Sevgilisi Serkay Tütüncü ile birlikte projelerde yer almayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise, “Teklif geliyor ama istemiyoruz. Göz önünde olmayı sevmiyoruz. Nazara çok inanıyorum” açıklamasını yaptı.

“En Çok Parayı Yemeğe Harcıyorum”

Özel hayatına dair samimi itiraflarda da bulunan Bastık, eskisi kadar alışveriş yapmadığını belirterek, “Lüzumsuz geliyor çok alışveriş yapmak. Son dönemde en çok parayı yemeğe harcıyorum” dedi.

Şarkıcının bu açıklamaları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü