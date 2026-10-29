Tuğba Özerk’ten Gazetecilere Sitem! “Bu Halimle Çekmeyin”

Şarkıcı Tuğba Özerk İstanbul Bebek’te objektiflere takıldı. Sabah yürüyüşünü yaptıktan sonra manavdan alışverişe çıkan ünlü şarkıcı kendisini görüntüleyen gazetecilerle de kısa bir sohbet etti. Özerk’in fotoğrafını çeken basın mensuplarına söylediği “Bu halimle çekmeyin” sözleri ise günün dikkat çeken ayrıntısı oldu.

Sabah Yürüyüşünün Ardından Manava Uğradı

Günlük yaşamında formunu korumaya özen gösteren Tuğba Özerk her sabah yaptığı yürüyüşlerle dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı bu kez Bebek’te spor yaptıktan sonra soluğu manavda aldı. Meyve alışverişi yapan Özerk günlük işlerini hallederken gazetecilerle karşılaşınca ortaya samimi görüntüler çıktı.

Yürüyüşünü tamamlayıp alışverişe geçen şarkıcı kendisini görüntüleyen basın mensuplarına takılmayı da ihmal etmedi. “Bu halimle çekmeyin” diyerek esprili bir şekilde gazetecilere seslenen Özerk o anlarda doğal tavırlarıyla öne çıktı. Görünen o ki ünlü isim spor sonrası günlük koşturmacasında kameralara hazırlıksız yakalanmıştı.

Meyveleri Görerek Almayı Tercih Ediyor

Gazetecilerle sohbet eden Tuğba Özerk alışveriş alışkanlıkları hakkında da konuştu. Normalde alışverişini internet üzerinden yaptığını söyleyen şarkıcı konu meyve olunca tercihini biraz farklı kullanıyor.

Özerk meyveleri mümkün olduğunca kendi gözleriyle görerek satın aldığını belirtti. Böylece hem günlük hayatına dair küçük bir ayrıntıyı paylaşmış oldu hem neden manava uğradığını açıkladı.

Aslında pek çoğumuzun yaptığı gibi bazı ürünleri internetten sipariş etmek daha kolay olsa da özellikle meyve ve sebze alırken seçimini kendisi yapmak isteyenlerden biri de Özerk. Ürünleri yakından incelemek ve içine sineni almak onun da alışveriş rutininde önemli bir yer tutuyor.

Doğal Halleriyle Gündeme Geldi

Ünlü isimler çoğu zaman davetlerde sahnelerde ya da özel etkinliklerde görüntülense de günlük hayatlarından kareler de merak uyandırıyor. Tuğba Özerk’in Bebek’teki bu kısa karşılaşması da tam olarak böyle bir an oldu.

Sabah yürüyüşünü yapan ardından manav alışverişine çıkan şarkıcı gazetecilere verdiği esprili yanıtla gündeme geldi. Özerk’in sözleri günlük hayatın içinden samimi bir an olarak objektiflere yansıdı.