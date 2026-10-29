Mustafa Mert Koç’un Yanındaki Kadın Kim? Cevabı Şaşırttı

Oyuncu ve müzisyen Mustafa Mert Koç İstanbul Bebek’te trafikte ilerlerken yanındaki kadın arkadaşıyla objektiflere takıldı. Ünlü ismi otomobilinde gören gazeteciler hemen fotoğraf çekmeye başlayınca Koç da soruları yanıtsız bırakmadı. Yanındaki kadının kim olduğu merak edilince verdiği kısa cevap ise dikkat çekti: “Bir arkadaşım.”

Bebek Trafiğinde Kameralara Yakalandı

Mustafa Mert Koç Bebek trafiğinde otomobiliyle ilerlediği sırada basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Yan koltuğunda bir kadın arkadaşının bulunduğu görülen oyuncu patlayan flaşlar karşısında telaşlanmış gibi görünmedi. Aksine gazetecileri selamlayarak oldukça rahat bir tavır sergiledi.

Trafiğin akmaya devam ettiğini belirten Koç yoluna devam etmeden önce muhabirlerle kısa bir iletişim kurdu. Günlük hayatında karşılaştığı bu tür anlarda sakin davranmayı tercih eden oyuncunun rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

Yanındaki Kadın Kim? İşte Yanıtı

Elbette Koç’un otomobilinde yanında oturan kadının kim olduğu gazetecilerin ilk merak ettiği konulardan biri oldu. Muhabirler, genç oyuncuya yanındaki hanımefendinin kim olduğunu sordu. Koç ise soruya fazla uzatmadan, “Bir arkadaşım” yanıtını verdi.

Bu kısa açıklamanın ardından konuya ilişkin başka bir ayrıntı paylaşmayan oyuncu muhabirlere teşekkür etti. Ardından da akan trafikte otomobiliyle yoluna devam etti.

Koç’un yanındaki kişinin kim olduğuna ilişkin daha fazla bilgi verilmezken ikili arasında romantik bir ilişki bulunduğuna dair de herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla şimdilik bilinen tek şey oyuncunun Bebek’te bir kadın arkadaşıyla görüntülenmesi ve sorular karşısında onu arkadaşı olarak tanıtması.

Kısa Cevabı Merak Uyandırdı

Ünlü isimlerin özel hayatları özellikle yanlarında tanınmayan biriyle görüntülendiklerinde doğal olarak merak konusu oluyor. Mustafa Mert Koç’un Bebek’teki görüntüleri de bu açıdan dikkat çekti.

Ancak oyuncu yanındaki kadın hakkında yalnızca kısa bir açıklama yapmakla yetindi. Gazetecilere teşekkür ederek yoluna devam eden Koç böylece karşılaşmayı fazla uzatmadan noktaladı. Şimdilik ikilinin arkadaş olduğu yönündeki açıklama dışında yeni bir ayrıntı bulunmuyor.