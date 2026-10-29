Hafsanur Sancaktutan’ın Yeni Hali Olay! Trinity’ye Benzetildi

Hafsanur Sancaktutan saçlarını kısa kestirerek yeni bir görünüme kavuştu. Ünlü oyuncunun son hali, Matrix’in ikonik karakteri Trinity’ye benzetildi.

Hafsanur Sancaktutan’ın Yeni Hali Olay! Trinity’ye Benzetildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-10-2026 22:35

Ekranların sevilen oyuncularından Hafsanur Sancaktutan imaj değişikliğiyle gündeme geldi. 26 yaşındaki oyuncu saçlarını kısacık kestirerek takipçilerine sürpriz yaptı. Yeni görünümünü görenler ise ünlü oyuncuyu kült film serisi Matrix’in unutulmaz karakteri Trinity’ye benzetti. Sosyal medyada ilgi gören bu değişim magazin gündeminde de konuşulmaya başladı.

Hafsanur Sancaktutan’dan Cesur İmaj Değişikliği

Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan ekranlardaki başarısının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Zaman zaman özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu bu kez saçlarında yaptığı değişiklikle konuşuluyor.

Saçlarını kısa kestiren Sancaktutan’ın yeni tarzı alışılmış görünümünden farklı bir hava taşıyor. Ünlü oyuncunun son halini gören takipçileri de değişimi kayıtsız bırakmadı. Paylaşımın ardından beğeniler ve yorumlar peş peşe geldi. Özellikle kısa saçlarının yüz hatlarını daha belirgin göstermesi yapılan yorumlarda öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.

Sosyal Medyada Trinity Yorumları Yağdı

Hafsanur Sancaktutan’ın yeni imajıyla ilgili en çok konuşulan benzetme ise Matrix filminden geldi. Oyuncunun kısa saçlı görünümünü görenler serinin ikonik karakteri Trinity’yi hatırladı.

Bilim kurgu sinemasının hafızalara kazınan karakterlerinden Trinity kendine özgü kısa saçları ve tarzıyla tanınıyor. Sancaktutan’ın yeni görünümü de bu benzerliği akıllara getirdi. Takipçilerinin yaptığı yorumlarla gündeme gelen oyuncunun tarzı, sosyal medyada ilgi topladı.

Özel Hayatıyla da Gündemdeydi

Hafsanur Sancaktutan son dönemde özel hayatıyla da magazin sayfalarında yer almıştı. Meslektaşı Kubilay Aka ile yaşadığı ilişki sona eren oyuncu ayrılığın ardından Instagram’da birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla gündeme gelmişti.

Şimdiyse dikkatler tamamen yeni imajına çevrildi. Kısa saçlarıyla farklı bir görünüm yakalayan Sancaktutan’ın bu tarzı ne kadar süre kullanacağı bilinmiyor. Ancak gelen yorumlara bakılırsa oyuncunun değişimi şimdiden hayranlarının ilgisini çekmiş durumda.

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