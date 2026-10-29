Cumhuriyet Bayramı’nda Sefo Çılgınlığı! Bilecik Ayaklandı

Bilecik’te 29 Ekim coşkusu Sefo konseriyle zirveye çıktı! Binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı’nı doldurdu, marşlar ve şarkılar eşliğinde bayramı kutladı.

Cumhuriyet Bayramı’nda Sefo Çılgınlığı! Bilecik Ayaklandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-10-2026 21:12

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Fener alayı, marşlar ve konserlerle kutlanan bayramda binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. Gecenin en çok ilgi gören isimlerinden biri ise sevilen şarkıcı Sefo oldu. Ünlü rapçinin sahneye çıkmasıyla meydandaki coşku daha da arttı.

Bayram Coşkusu Konserle Başladı

Bilecikliler Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak Atatürk Parkı’nda buluştu. Programda, şehrin yerel sanatçılarından Murat Durmaz ve ekibi sahne aldı. Müzik eşliğinde başlayan kutlamalar ilerleyen saatlerde yerini fener alayına bıraktı.

Ellerinde bayraklarla bir araya gelen vatandaşlar marşlar eşliğinde Atatürk Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüdü. Her yaştan insanın katıldığı yürüyüşte Cumhuriyet coşkusu sokaklara taşarken kentte bayram havası yaşandı.

Sefo Sahneye Çıktı Meydan Hareketlendi

Kutlamaların en heyecanlı anları ise Sefo’nun sahne almasıyla yaşandı. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce kişi sevilen sanatçının şarkılarıyla eğlendi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş da etkinlikte yer aldı.

Müzik ve marşların bir araya geldiği gecede Bilecikliler hem bayramı kutladı hem unutulmaz bir konser deneyimi yaşadı. Meydandaki kalabalık 29 Ekim’in coşkusunu hep birlikte paylaştı.

Başkan Subaşı’ndan Cumhuriyet Mesajı

Konser sırasında vatandaşlara seslenen Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Cumhuriyet’in anlamına dikkat çekti. Cumhuriyet’in özgürlük, bağımsızlık, emek, kadın hakları ve eşitlik demek olduğunu vurgulayan Subaşı gençliğin önemini de öne çıkardı.

Başkan Subaşı bu özel günde Bileciklilerle buluşan Sefo ve ekibine teşekkür ederek Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Konuşmasının ardından sanatçıya ve ekibine anlamlı bir hediye de takdim edildi. Bilecik’in seramik geleneğine gönderme yapan bu armağan Atatürk portresinin seramiğe işlendiği özel bir çalışmaydı. Çiçeklerle birlikte sunulan hediye gecenin dikkat çeken anlarından biri oldu.

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