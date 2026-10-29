Özlem Ada Şahin’den Duygulandıran İtiraf: “Ne Ara Büyüdünüz?”

Özlem Ada Şahin 29 Ekim kutlamasında sahneye çıkan kızlarını izlerken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Ünlü annenin sözleri takipçilerini duygulandırdı.

Özlem Ada Şahin’den Duygulandıran İtiraf: “Ne Ara Büyüdünüz?”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-10-2026 21:28

Şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Ada Şahin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında kızlarını sahnede izlerken duygusal anlar yaşadı. Çocuklarının büyüdüğünü ve sahnede kendilerini gösterdiğini görmek anne Şahin’i hem gururlandırdı hem duygulandırdı. O anları takipçileriyle paylaşan Özlem Ada Şahin’in içten sözleri anneliğin ne kadar özel bir yolculuk olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Kızlarını Sahnede Görünce Gözleri Doldu

Aile hayatından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Özlem Ada Şahin bu kez kızlarının 29 Ekim etkinliğindeki görüntülerini paylaştı. Kızlarını sahnede izlerken duygularına hâkim olmakta zorlanan Şahin gözlerinin dolduğunu açıkça dile getirdi.

Ancak kendine ağlamamak için söz verdiğini de söyleyen ünlü anne “Gözlerim dolu dolu... Ama söz verdim, ağlamayacağım diye” ifadelerini kullandı. Çocuklarının büyüdüğüne tanıklık etmek onun için hem mutluluk hem zamanın ne kadar hızlı geçtiğini hissettiren bir andı.

“Ne Ara Büyüdünüz Siz?”

Özlem Ada Şahin paylaşımında anneliğin sadece güzel anlardan ibaret olmadığını da anlattı. Çocuk yetiştirmenin emek, sabır ve bolca sevgi isteyen uzun bir yolculuk olduğunu belirten Şahin zaman zaman yorulmanın ve insanın kendini sorgulamasının da bu sürecin bir parçası olduğunu ifade etti.

Ancak bütün yorgunluğun çocuklarının böyle özel anlarına tanıklık edince bir anda anlam kazandığını söyledi. Kızlarının sahnede duruşunu izlerken hissettiklerini paylaşan Şahin’in “Ne ara büyüdünüz siz?” sözleri pek çok annenin kendinden bir şeyler bulabileceği türdendi.

“İyi ki Anneleriyim”

Üçüncü çocuğunu da geçtiğimiz aylarda kucağına alan Özlem Ada Şahin anneliği kalbin zamanla daha da büyümesi olarak tanımladı. “Onlar büyüdükçe sizin kalbinizin daha da büyümesi” sözleriyle duygularını anlatan Şahin paylaşımını “İyi ki anneleriyim” diyerek tamamladı.

Kızlarını sahnede izlerken yaşadığı bu özel anı takipçileriyle paylaşan Şahin’in sözleri kısa sürede ilgi gördü. Hem gururu hem hafif bir burukluğu içinde barındıran bu an, çocukların büyümesini izlemenin anne babalar için ne kadar duygusal olabildiğini bir kez daha gösterdi.

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