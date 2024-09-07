Zeynep Bastık'ın "Ben Böyle" isimli yeni single çalışması yayında

80'ler disco pop alt yapısının günümüz pop sound'u ile bir araya geldiği şarkı, ilham verici, enerjik sözleri ile dikkat çekiyor.

Sözü ve müziği Ateş Atilla imzası taşıyan şarkının düzenlemesi ise Zeki Arkun imzası taşımakta.

Zeynep Bastık "Ben Böyle" Hypers Music etiketiyle tüm dijtial platformlarda yayında!



Ben Böyle - Şarkı Sözleri

Sen nasıl istiyorsan

Her seçimine hayran kalıyorlar

Gözler üzerimde

Nasıl da yakışıyor

Ne giysem yıkılıyor

Farkındasın gözler üzerimde

Yoluma bakarım en önden gittim

Kuralları ben koyarım çoktandır

İşime geleni değil zoru seçtim

Farkını göstermenin tam da zamanı

Bundan böyle ben böyle

Tüm gözler üstümüzde

Kendin olmaktan korkma

İlham ol sadece kendine

Bundan böyle ben böyle

Tüm gözler üstümüzde

Kendin olmaktan korkma

İlham ol sadece kendine

Söz: Ateş Atilla

Beste: Ateş Atilla

Aranjör: Zeki Arkun

Mix master: Utku Ünsal