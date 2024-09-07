Zeynep Bastık'ın "Ben Böyle" isimli yeni single çalışması yayında

80'ler disco pop alt yapısının günümüz pop sound'u ile bir araya geldiği şarkı, ilham verici, enerjik sözleri ile dikkat çekiyor.
Sözü ve müziği Ateş Atilla imzası taşıyan şarkının düzenlemesi ise Zeki Arkun imzası taşımakta.
Zeynep Bastık "Ben Böyle" Hypers Music etiketiyle tüm dijtial platformlarda yayında!
Ben Böyle - Şarkı Sözleri
Sen nasıl istiyorsan
Her seçimine hayran kalıyorlar
Gözler üzerimde
Nasıl da yakışıyor
Ne giysem yıkılıyor
Farkındasın gözler üzerimde
Yoluma bakarım en önden gittim
Kuralları ben koyarım çoktandır
İşime geleni değil zoru seçtim
Farkını göstermenin tam da zamanı
Bundan böyle ben böyle
Tüm gözler üstümüzde
Kendin olmaktan korkma
İlham ol sadece kendine
Bundan böyle ben böyle
Tüm gözler üstümüzde
Kendin olmaktan korkma
İlham ol sadece kendine
Söz: Ateş Atilla
Beste: Ateş Atilla
Aranjör: Zeki Arkun
Mix master: Utku Ünsal