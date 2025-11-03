Zeynep Bastık'ı Konserde Çileden Çıkardılar: Lazer Tutan Hayranına Sert Çıkış

Zeynep Bastık, konser sırasında yüzüne lazer tutan bir hayranına sert tepki gösterdi: "Ben bir kedi değilim ve bana lazer tutamazsın!"

Zeynep Bastık'ı Konserde Çileden Çıkardılar: Lazer Tutan Hayranına Sert Çıkış
Yayın Tarihi : 03-11-2025 13:40

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yoğun konser programına ara vermeden devam ediyor. Popüler şarkılarıyla müzik listelerinin zirvesinde yer alan ve sahne performanslarıyla beğeni toplayan Bastık, son konserinde karşılaştığı bir olayla gündeme geldi. Şarkıcının yüzüne lazer tutulması, Bastık'ı oldukça sinirlendirdi ve sanatçı duruma sert bir tepki gösterdi.

 

 Sahne Şovları ve Özel Hayatıyla Gündemde

 

Zeynep Bastık, hem başarılı müzik kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça magazin basınının odağında yer alıyor. Bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile yaşadığı ilişki ile de adından söz ettiren Bastık, enerjisi yüksek sahne performanslarıyla hayranlarından tam not alıyor. Ancak, son konserindeki bir seyircinin eylemi, bu enerjiyi kısa süreliğine düşürdü.

 Lazer Tepkisi Sosyal Medyada Konuşuluyor

 

Şarkıcı, sahnede hayranlarıyla sohbet ettiği sırada, seyircilerden birinin lazer ışığını doğrudan yüzüne tutması üzerine konuşmasına ara verdi. Zeynep Bastık, bu duruma karşı takındığı sert tavırla dikkat çekti. Şarkıcı, mikrofonu eline alarak, bu davranışı sergileyen seyirciye yönelik net bir uyarıda bulundu.

Bastık, o anları şu sözlerle dile getirdi: "O lazeri kim tutuyorsa kendisine bir bakış atmak istiyorum, bir daha tekrarlanmamasını rica ediyorum. Hep böyle kibar değilim. Ben bir kedi değilim ve bana lazer tutamazsın. Bu bir sevgi göstergesi değil. Yanlış mıyım?” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Şarkıcının "Yanlış mıyım?" sorusuna konsere gelen kalabalık, güçlü bir alkışla yanıt verdi. Bu destek üzerine Zeynep Bastık, "Halk yanımda çok teşekkürler" diyerek memnuniyetini ifade etti. Bu olay, konser alanında kısa süreli bir gerginlik yaratsa da, şarkıcının kararlı duruşu ve seyircinin desteğiyle hızla tatlıya bağlandı. Sanatçılar, seyircilerden gelen lazer ışıklarının dikkatlerini dağıtarak sahne performansını olumsuz etkilediğini sıkça dile getiriyor. Zeynep Bastık'ın bu tepkisi, diğer sanatçılar için de bir uyarı niteliği taşıyor.

