Ziynet Sali Yeniden'le Ezber Bozmaya Geliyor!

Ziynet Sali müzikal yolculuğuna dev bir halka daha ekledi. Kendine has tarzı ve dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla yıllardır müzik sektörünün yönünü belirleyen başarılı sanatçı uzun süredir merakla beklenen yepyeni teklisi Yeniden'le müzikseverlerin karşısına çıktı. Yaz sezonunun tüm coşkusunu ve duygusunu içinde barındıran çalışma iddialı bir çıkış yakaladı.

Söz ve müziği Tamer Mustafa imzası taşıyan, düzenlemesi ise Gökberk Çırakoğlu tarafından yapılan Yeniden, yazın en çok dikkat çeken ve kulüplerde, plajlarda en çok çalacak pop şarkıları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Hem yeni şarkısıyla hem de yoğun konser programıyla yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yapan Ziynet Sali, Yeniden'le dinleyicilerine duygusal ve enerjik bir yaz şarkısı sunuyor. Yeni çalışma bugün itibarıyla tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.

Müzik Listelerine Üst Sıralardan Giriş Yaptı

Peş peşe yayınladığı, listeleri altüst eden başarılı projeleriyle radyo ve dijital mecraların vazgeçilmez ismi olan Ziynet Sali, Yeniden'le yine kuralı bozmadı. Şarkı yayınlandığı ilk dakikalardan itibaren Spotify, Apple Music ve YouTube Trendler listelerinde hızla üst sıralara tırmanmaya başladı. Dinleyicilerden tam not alan parça Tamer Mustafa'nın etkileyici söz-müzik dünyasını Gökberk Çırakoğlu'nun modern ve dinamik altyapısıyla buluşturuyor.

İlk Canlı Performans 4 Temmuz'da

Yeni şarkısının haklı gururunu ve heyecanını yaşayan Ziynet Sali bu sevincini dur durak bilmeyen konser maratonuyla da taçlandırıyor. Yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanında açık hava sahnelerinde hayranlarıyla buluşacak olan güzel sanatçı en büyük sürprizini İstanbullu dinleyicilerine sakladı.

Sanatçı 4 Temmuz Cumartesi akşamı Vadi Açıkhava Konserleri kapsamında sahne alarak Yeniden'i ilk kez binlerce hayranının önünde canlı olarak seslendirecek.

Bu tarihi gece için biletleri hızla tükenen Ziynet Sali hem geçmişten günümüze uzanan zamansız hitlerini hem de yeni şarkısı Yeniden'i dev bir koro eşliğinde söyleyerek Vadi Açıkhava'da unutulmaz bir müzik şölenine imza atacak.