Müjdat Gezen'e YouTube Programı Yüzünden Hapis Cezası Şoku!

İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, tiyatro dünyasının önde gelen isimlerinden Müjdat Gezen hakkında yürütülen ceza davasında kararını açıkladı. Mahkeme ünlü sanatçıyı bir YouTube kanalında sarf ettiği ifadeler nedeniyle suçlu buldu. Gezen "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan önce 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından yasal indirim maddelerini uygulayan ceza hakimi bu süreyi 3 ay 22 gün hapis cezası olarak belirledi. Karar sanat dünyasında geniş bir yankı uyandırdı.

Tartışma Yaratan Dijital Yayın

Söz konusu yargılama süreci tecrübeli oyuncunun kendi adını taşıyan internet mecrasındaki bir program kaydına dayanıyor. Gezen "Müjdat Gezen ile Bizim Ev" isimli YouTube kanalında Mayıs 2024'te bir içerik yayımladı. "Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Dersine Girdik" başlığıyla paylaşılan yayında kullanılan bazı ifadeler dolayısıyla savcılık incelemesi başlatıldı. Adli soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanatçı programda konuşan kişinin kendisi olduğunu ve bu sözleri bizzat dile getirdiğini mahkeme huzurunda da onayladı. Ancak tecrübeli sanatçı konuşmasının herhangi bir toplumsal kesimi hedef almadığını savundu.

Savunmasında Kadın Vurgusu Yaptı

Müjdat Gezen, mahkeme salonunda gerçekleştirdiği savunmasında toplumsal ve dini değerleri incitme niyetinin bulunmadığını ifade etti. Geleneksel bir Anadolu deyişini aktardığını belirten oyuncu niyetinin kadınları onurlandırmak olduğunu ileri sürdü. Gezen savunmasında "Müslümanlarda bir adet vardır biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu'daki çok sevdiğim bir laftan dolayı. anan mutlaka anandır baban belki babandır. Doğru değil mi? Anne garanti" sözlerini hatırlattı. Bu yaklaşımını dini referanslarla da destekleyen usta sanatçı Hz. Muhammed'in cennetin annelerin ayakları altında olduğuna dair hadisini örnek göstererek üzerine atılı suçlamaları bütünüyle reddetti.

Beş Yıllık Denetim Süreci Başladı

Dava dosyasını inceleyen ceza hakimi hükmün kurulmasının ardından Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca nihai kararı şekillendirdi. Mahkeme heyeti usta oyuncunun adli sicil kaydını ve geçmiş dönemdeki hukuki geçmişini detaylıca masaya yatırdı. Gezen’in daha önce kasıtlı bir suçtan kaynaklanan herhangi bir sabıka kaydının veya mahkûmiyetinin bulunmamasını göz önünde bulunduran mahkeme ceza hukukunda yer alan "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" (HAGB) müessesesini devreye soktu. Bu yasal düzenleme çerçevesinde ilan edilen hapis cezası ertelendi. Deneyimli tiyatrocu beş yıl boyunca adli denetim altında kalacak. Sanatçı bu süreçte herhangi bir kasıtlı suça karışmazsa dava tamamen düşecek.