Hakan Karahan Candan Erçetin’le Ayrıldıklarına Dair İddialara Son Verdi!

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Tuncay karakterini canlandıran usta oyuncu Hakan Karahan Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Sinema çıkışında kendisini fark eden basın mensuplarıyla samimi sohbet gerçekleştiren 66 yaşındaki usta sanatçı hem sanatsal tercihleri hem uzun süredir kamuoyunun odağında olan özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sinema Salonundan Dramatik Esintiler

Kişisel zamanını nitelikli yapımları izleyerek değerlendirdiğini belirten Karahan, sinemada yeni gösterime giren Robin Hood'un Ölümü adlı sinema filmini izlediğini dile getirdi. Seyrettiği yapımın kendisinde bıraktığı sanatsal etkiyi gizlemeyen usta oyuncu,film hakkındaki ilk izlenimlerini paylaştı. Hikâyenin kurgusundan ve sinematografisinden fazlasıyla etkilendiğini ifade eden sanatçı filmi başarılı bulduğunu vurguladı.

Kırklareli ve İstanbul Arasındaki Mekik

Magazin dünyasının en uzun soluklu birlikteliklerinden birini yaşayan Hakan Karahan ile pop müziğin usta sesi Candan Erçetin'in ilişkisi zaman zaman ayrılık spekülasyonlarına maruz kalabiliyor. Karahan basın mensuplarının bu konudaki sorularını yanıtsız bırakmayarak dedikoduları boşa çıkardı. Beraberliklerinin sağlıklı bir şekilde sürdüğünü belirten oyuncu, aralarındaki mesafelerin ilişkilerini olumsuz etkilemediğini ifade etti. Candan Erçetin'in Kırklareli'nde olduğunu, kendisininse yoğun set programları ve iş ortaklıkları nedeniyle İstanbul'da kalması gerektiğini belirten usta aktör, iki şehir arasında sürekli mekik dokuduğunu ve bu durumun ilişkilerinde bir sorun teşkil etmediğini söyledi.