Sevdam Karadeniz'in Kadın Başrol Oyuncusunun Leyla Tanlar Olacağı İddia Edildi!

Yeni yayın dönemine yönelik hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren NOW TV'de ekrana gelen "Taşacak Bu Deniz" adlı yapımın elde ettiği yüksek reyting oranları, yönetimi benzer konseptte yeni bir proje arayışına soktu. Bu doğrultuda Karadeniz temalı Sevdam Karadeniz dizisinin hazırlıklarına başlandı. Televizyon dünyasında yeni sezonun en iddialı işleri arasında yer alan yapım bölgenin kendine has atmosferini ve kültürel dokusunu ekranlara taşımayı hedefliyor.Şimdiden büyük merak uyandıran projede set aşamasına geçilmeden hemen önce yaşanan ani kadro değişimleri planlanan tüm dengeleri altüst etti.

Set Öncesi Ayrılıklar Dengeleri Değiştirdi

Dizi yönetimi tarafından yapılan ilk açıklamaya göre dizinin başrollerini genç kuşağın başarılı isimleri Emre Bey ve Aslıhan Malbora paylaşacaktı. İzleyiciler tarafından uyumlu bir ikili olacağı düşünülen oyuncuların netleşmesiyle birlikte yeni dönemin merak edilen projelerinden biri hâline gelen yapımda beklenmedik bir kriz baş gösterdi. Çekimler başlamadan önce ilk olarak erkek başrol oyuncusu Emre Bey projeye veda ettiğini açıkladı. Bu şok gelişmenin yankıları sürerken kısa süre sonra kadın başrol Aslıhan Malbora da yapımdan çekilme kararı aldı. Magazin basınının deneyimli ismi Birsen Altuntaş'ın paylaştığı kulis bilgileri bu iki ayrılığı net bir şekilde doğrularken yapım şirketi ve yayıncı kuruluş yeni bir yol haritası çizmek üzere harekete geçti.

Kadın Başrol İçin Sürpriz Aday

Ana karakterleri canlandıracak oyuncuların projeden ayrılmasıyla birlikte yapım ekibi zaman kaybetmeden yeni isimlerle temas kurmaya başladı. Sektör kulisleri özellikle kadın başrol karakterine hayat verecek ismin kim olacağı sorusuna kilitlendi. Değişen sezon planlaması doğrultusunda oyuncu görüşmelerine hız veren yapım firması pek çok başarılı sanatçıyla masaya oturdu. Sektörden sızan son bilgilere göre Malbora’nın boşluğunu dolduracak en güçlü aday netleşti. Televizyon dizilerinin tanınan yüzlerinden Leyla Tanlar'ın dizinin yeni başrolü olması bekleniyor.

Resmî Açıklama Bekleniyor

Kulislerde Leyla Tanlar ismi üzerinde uzlaşma sağlandığı ileri sürülse de ne kanaldan ne yapım şirketinden konuya ilişkin resmî bir açıklama gelmedi. Taraflar sessizliğini koruyor. Diğer taraftan erkek başrol karakterinin belirlendiği öğrenildi. Daha önce dizinin ikinci ana karakteri için anlaşılan Erdem Adilce başrole terfi etti. Ana kadronun tamamen yenilenmesiyle birlikte projenin çekim takvimi ve sete çıkış tarihi de yeniden revize edilecek. Kadronun tam anlamıyla şekillenmesinin ardından merakla beklenen Karadeniz hikâyesinin çekimleri başlayacak.