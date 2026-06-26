Kadir İnanır'ın Acı Ölüm Haberini Alan Türkan Şoray Fenalaştı!

Türk sinemasının en önemli aktörlerinden Kadir İnanır'ın 77 yaşında zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi Türkiye'de büyük bir keder yaratırken, en derin sarsıntıyı sanatçının uzun yıllar boyunca beyaz perdede yol arkadaşlığını yapan Türkan Şoray yaşadı. Yeşilçam'ın efsanevi ikilisini ayıran ölüm haberi Şoray'a telefon vasıtasıyla ulaştı. Alınan bilgilere göre usta aktris acı gelişmeyi Bircan Silan’dan öğrendi. Görüşme esnasında vefat detaylarını duyan Şoray yaşadığı derin keder sebebiyle aniden fenalaştı. Sağlık durumu bozulan usta oyuncu hıçkırıklara boğularak telefon konuşmasını sürdüremedi ve iletişimi yarıda kesmek zorunda kaldı. Yakın çevresi ani tansiyon düşüşü yaşayan sanatçıyı sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti.

Yarım Asırlık Sinema Ortaklık

Türkan Şoray ve Kadir İnanır, Türk sinema tarihinin hafızalara kazınan en ikonik çiftlerinden biri olarak kabul ediliyor. Cengiz Aytmatov’un dünyaca ünlü eserinden uyarlanan Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdıkları Asya ve İlyas karakterleriyle milyonların kalbinde silinmez izler bırakan ikili Türk halkının hafızasını şekillendirdi. Sadece bu yapımla sınırlı kalmayan ortaklık sinemaseverlerin yakından bildiği Bodrum Hâkimi ve Devlerin Aşkı gibi nitelikli eserlerle devam etti. Beyaz perdedeki benzersiz uyum, iki sanatçı arasında ömür boyu sürecek güçlü bir dostluk köprüsü kurdu. Bu yüzden İnanır'ın ani ayrılışı Şoray için sadece bir meslektaşın kaybı değil, hayatının en önemli döneminin sona ermesi anlamına geliyor.

Son Yolculuk Programı Netleşti

Hayata gözlerini yuman efsanevi aktörün son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze merasiminin detayları da netlik kazandı. Sanat camiasını yasa boğan vefatın ardından, usta isim için pazar günü saat 13.00’te Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde kurumsal bir anma töreni düzenlenecek. Bu resmî organizasyonun tamamlanmasının akabinde İnanır'ın naaşı Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne nakledilecek. Burada kılınacak ikindi namazını müteakip cenaze namazının ardından efsane oyuncu Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Yaşadığı şok nedeniyle evinde istirahate çekilen Türkan Şoray’ın pazar günkü törenlere katılıp katılamayacağı sağlık durumunun seyrine göre belirlenecek.