Son Veda! Kadir İnanır’ın Cenaze Programı Ve Defin Yeri Netleştі!

77 yaşında vefat eden efsane oyuncu Kadir İnanır'ın cenaze programı açıklandı. 28 Haziran Pazar günü AKM'de yapılacak törenin ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek

Son Veda! Kadir İnanır’ın Cenaze Programı Ve Defin Yeri Netleştі!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-06-2026 09:55

Zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Yeşilçam'ın efsane aktörü Kadir İnanır'ın cenaze töreni programı netleşti. Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi sayısız başyapıtla milyonların sevgilisi olan usta sanatçı pazar günü düzenlenecek devlet ve halk törenlerinin ardından sonsuzluğa uğurlanacak.

Türk sinemasının usta ismi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İnanır 14 Mayıs'ta zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmış akciğerindeki enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. 22 Mayıs'ta durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen usta oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk Tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Düzenlenecek

Sanat hayatı boyunca toplumsal duruşu ve mert karakterleriyle Türk halkının gönlünde taht kuran Kadir İnanır için ilk tören İstanbul'un kültür-sanat kalbi olan Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, sanatçı dostları, ailesi ve binlerce seveninin katılması beklenen bu anma töreni 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te başlayacak.

Cenaze Namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Kılınacak

AKM'deki resmi ve vedalaşma töreninin ardından, usta sanatçının naaşı dini tören için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürülecek. İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından dev çınar için helallik alınacak. 77 yaşındaki İnanır, Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.

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