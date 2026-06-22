Sefo Yazı Sallayan Yerinde Dur Şarkısının Perde Arkasını Anlattı!

Sefo, Yerinde Dur şarkısındaki "Demet ablam hoş geldin" sözüne Demet Akalın'ın ilk başta karşı çıktığını açıkladı.

Sefo Yazı Sallayan Yerinde Dur Şarkısının Perde Arkasını Anlattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-06-2026 15:51

Türk rap müziğinin hit fabrikatörü Sefo ile pop müziğin dobra ismi Demet Akalın'ın müzikal iş birliği eğlenceli bir stüdyo anısıyla magazin gündemine taşındı. Sefo'nun listeleri altüst eden ve büyük bir akıma dönüşen Yerinde Dur şarkısındaki ikonik seslenişin perde arkası aralandı. Şarkıda geçen ve dinleyicilerin diline pelesenk olan "Vay vay vay Demet ablam hoş geldin" kısmına Demet Akalın'ın ilk başta çok sert karşı çıktığı ortaya çıktı.

Sefo, Yerinde Dur şarkısındaki "Vay vay vay Demet ablam hoş geldin" kısmına Demet Akalın'ın verdiği tepkiyi anlattı.

"Güven Bana 2025 Yazını Kapatırız!"

Şarkının stüdyo kayıtları sırasında yaşanan tatlı atışmayı paylaşan Sefo, Demet Akalın'ın o meşhur repliği ilk duyduğunda beğenmediğini ve itiraz ettiğini şu sözlerle itiraf etti:

"'Ne o öyle Demet abla değiştir bunu. Olmamış' dedi. Ben de "Güven bana, patlayacak, yıkılacak. Böyle kabul edersen 2025 yazı kapatırız' dedim."

Sefo'nun müzikal dehasına ve öngörüsüne güvenerek geri adım atan Akalın rapçinin haklı çıktığını itiraf etmekten çekinmedi.

"Bütünüyle Teslim Oldum Ona"

Magazin dünyasında genç yeteneklerin önünü açması ve başarılı iş birliklerine imza atmasıyla bilinen popun kraliçesi Demet Akalın, Sefo'nun bu ısrarı karşısında teslim bayrağını nasıl çektiğini şu cümlelerle doğruladı:

"Aynen öyle oldu. Ben de iyi tamam bir bildiği vardır dedim. Bütünüyle teslim oldum ona."

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