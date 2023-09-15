Zeynep Bastık yeni sevgilisiyle sokakta aşka geldi! Öpüşürken paylaştı

Tolga Akış ile 2021 yılında evlenip kısa bir süre sonra boşanan Zeynep Bastık, hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şu sıralar Ali Can Ayyıldız ile yeni bir ilişki yaşayan şarkıcı, tatilde sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.

Zeynep Bastık, sokakta sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile öpüşürken çekilen bir videoyu sosyal medyada paylaşarak hayranlarının ilgisini çekti. Son dönemdeki cesur ve romantik paylaşımlarıyla gündemde olan Bastık, ilişkisiyle de adından söz ettiriyor.



