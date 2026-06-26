Kanseri Yenen Irmak Ünal: "Huzurumu Kimseye Emanet Etmem!"

Ünlü oyuncu Irmak Ünal, hayatının en zorlu dönemlerinden birini geride bırakarak magazin dünyasına geri döndü. Ocak 2025 tarihinde kendisine konulan meme kanseri teşhisinin sonrasında yoğun bir tedavi sürecine giren Ünal, tıbbi mübadelenin olumlu sonuçlanmasıyla sağlığına kavuştu. Yaşadığı ciddi sağlık sorununu büyük direnci sayesinde aşan başarılı sanatçı saçlarının yeniden uzamaya başlamasıyla birlikte hem fiziksel görüntüsünde hem de iç dünyasında yepyeni bir sayfa açtığını ilan etti. Bir magazin dergisine samimi açıklamalarda bulunan oyuncu yaşadığı sürecin kendisine bambaşka bir farkındalık ve sarsılmaz bir özgüven kazandırdığını dile getirdi.

"Eski Hâlime Dönmedim"

Sağlık mücadelesini tamamladıktan sonra hayata bakış açısının bütünüyle evrildiğini ifade eden Irmak Ünal, geçirdiği ruhsal dönüşümü çarpıcı sözlerle özetledi. Tedavi sonrasındaki fiziksel değişimini ve içsel gücünü aktaran ünlü isim, "Aynaya her baktığımda atlattığım fırtınaları görüyorum. Bu saç yeniden uzadı ama ben eski halime dönmedim. Artık kendimi daha güçlü, daha bilinçli hissediyorum" şeklinde konuştu. Hayatında geçmişe nazaran daha net sınırlar çizdiğini belirten oyuncu geçirdiği zor dönemin kendisini yeniden keşfetmesine imkân sağladığını vurguladı.

Taviz Yok!

Özel yaşantısına dair radikal kararlar aldığını belirten Irmak Ünal aşk hayatındaki gelişmelerle de dikkat çekti. Endonezya'nın Bali adasında yaşamını sürdüren Samet Şener ile ilişkisi bulunan ünlü oyuncu, hayatında tavizsiz bir tutum benimseyeceğini açıkladı.

Kendine koyduğu yeni yaşam kurallarının altını çizen Ünal, "Artık kendimi küçültmüyorum, sınırlarımı esnetmiyorum ve huzurumu kimseye emanet etmiyorum" sözleriyle net bir duruş sergiledi. Geçmişte tecrübe ettiği sıkıntılardan ders çıkardığını söyleyen Ünal, önceliğinin iç huzurunu ve dengesini muhafaza etmek olduğunu belirterek bundan sonra kararlı adımlarla ilerleyeceğini ifade etti.