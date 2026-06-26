Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu Makyajsız Hâliyle İlgi Çekti!

Ekranların tanınan simalarından İrem Helvacıoğlu son dönemde kariyerinden ziyade özel hayatındaki radikal gelişmelerle adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu işletmeci Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te nikâh masasına oturarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Çiftin ani evlilik kararı kadar anne-baba olma süreci de hayranları tarafından yakından takip edildi. 2025'te kızları Sora’yı kucaklarına alan ikilinin evliliklerindeki mutluluk tablosu uzun sürmedi.

Şu an henüz altı aylık bir kız çocukları bulunan Helvacıoğlu ve Kaspar ilişkilerini sessiz sedasız sonlandırma kararı aldı. İki taraf aile mahkemesine başvurarak anlaşmalı bir şekilde yollarını resmen ayırdı.

Vaktini Kızına Ayırıyor

Yaşadığı hızlı ayrılık sürecinin ardından kabuğuna çekilmek yerine günlük rutinine ağırlık veren başarılı oyuncu hayatında yepyeni bir sayfa açtı. Geçmiş yıllarda Güneşin Kızları ve Seni Çok Bekledim gibi televizyon projelerinde sergilediği başarılı performansla izleyicilerin beğenisini kazanan Helvacıoğlu asıl büyük çıkışını Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteriyle gerçekleştirmişti. Mesleki başarılarıyla yerini sağlamlaştıran oyuncu boşanma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte vaktinin büyük kısmını kızı Sora'ya ve kişisel gelişimine ayırmaya başladı. Sosyal medya hesaplarında kızıyla arasındaki bağı ön plana çıkaran Helvacıoğlu yaşadığı hassas dönemi işine ve ailesine odaklanarak atlatmaya çalışıyor.

Makyajsız Fotoğraflarına Binlerce Beğeni Geldi

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden tamamen makyajsız ve filtresiz bir karesini yayınlayan ünlü oyuncu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri hâline geldi. Ünlü oyuncunun fotoğrafı binlerce beğeni aldı. Paylaşımın altına gelen binlerce yorum başarılı oyuncunun boşanma sonrasındaki güçlü duruşuna dikkat çekti.