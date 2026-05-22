Güldür Güldür Show’un Yeni Bölümünde Sahne Sanatları Çılgınlığı

Cumartesi akşamı televizyonda ne var diye bakarken Güldür Güldür Show'un yeni bölüm fragmanına denk geldim ve açıkçası şimdiden sabırsızlanıyorum. BKM bu işi gerçekten çok uzun yıllardır SHOW TV ekranlarında başarıyla sürdürüyor. Dile kolay tam 439. bölüme gelmişler ama adamlar bir şekilde her hafta güncel ve komik kalmayı başarıyorlar. Kadroda zaten eksik yok Ali Sunal'ın o klasik sahne önü muhabbeti, Onur Buldu'nun o kendine has oyunculuğu Doğa Rutkay, Onur Atilla, Ecem Erkek falan derken bütün o sevdiğimiz eski ve yeni ekip yine tam kadro sahada olacakmış. Kadro bu kadar kemik olunca zaten kötü bir şey çıkma ihtimali kalmıyor.

Gelelim beni şimdiden heyecanlandıran skeç mevzularına. Fragmanda gördüğüm kadarıyla bu hafta yine hepimizin günlük hayatta yaşadığı saçmalıkları acayip tiye almışlar. Mesela şu Bilal'i daha önce solucan işiyle batıran vizyonsuz girişimciler Mustafa ve Fikri karakterleri geri dönüyor. Bu sefer de adama termit satmaya çalışacaklarmış Bilal'in o andaki çaresiz yüz ifadesini görmek için bile izlenir.



439. Bölümün Birbirinden Komik Skeçleri

Bir de ilişkileri bildiğimiz sanayi dükkanı mantığıyla tamir eden bir "ilişki ustası" skeci var ki fragmanı bile beni çok güldürdü. Jale'nin evleneceği adamı oraya götürüp check-up'tan geçirmesi tam bir komedi.

Naim'in pavyonda astronomik hesap ödeyemeyip mekan sahibiyle girdiği o komik pazarlık evlilik hazırlığı yapanların en büyük kabusu olan o akrabalara göre düğün oturma planı yapma savaşı ve tabii ki efsane Paşa Abi serisinin geri dönüşü bu bölümün en büyük bombaları olacak gibi duruyor.

Uzun lafın kısası haftanın tüm stresini şöyle keyifli bir mizahla dağıtmak isterseniz cumartesi akşamı saat 20.00'de televizyonun karşısına kurulun derim. Şimdiden hepimize iyi seyirler, eminim yine kahkaha dolu bir akşam olacak.