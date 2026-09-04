Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’den Yeni Düğün Kareleri!

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Çeşme’de düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin düğününden gelen yeni kareler ve duygusal anlar dikkat çekti.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’den Yeni Düğün Kareleri!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2026 17:29

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü cephesinde beklenen gün geldi. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü çift, Çeşme’de düzenlenen özel törenle hayatlarını birleştirdi. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı düğünde mutlulukları gözlerinden okunan çift, bu özel geceden yeni kareleri de sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Çeşme’nin güzel atmosferinde gerçekleşen düğün, adeta masal sahnelerini aratmadı. Çiftin sevdikleriyle bir araya geldiği geceden gelen görüntüler, takipçilerinden de kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Nikâhta Gözyaşlarını Tutamadılar

Düğünün en duygusal anlarından biri ise nikâh sırasında yaşandı. Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, hayatlarını birleştirdikleri o anda mutluluk gözyaşlarına engel olamadı.

Özellikle Bastık’ın ailesinin duygusal anları, ünlü şarkıcıyı da oldukça etkiledi. Daha sonra nikâh sırasında yaşadıklarını anlatan Bastık, annesi ve babasının ağlaması üzerine kendisinin de gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

Gelinlik ve Damatlığı İlk Kez Nikâhta Gördüler

Çiftin düğün öncesindeki hazırlıkları da oldukça ilginçti. Zeynep Bastık, gelinlik ve damatlık konusunda birbirlerine sürpriz yaptıklarını açıkladı.

Bastık’ın anlattığına göre ikili, düğün öncesinde birbirlerini gelinlik ve damatlıklarıyla hiç görmedi. Hatta provalarda bile karşılaşmamaya özen gösterdiler. Böylece birbirlerini ilk kez nikâh sırasında gördüler.

Çeşme’de Aşk Dolu Bir Gece

Aileleri ve yakın arkadaşlarıyla birlikte mutluluklarını kutlayan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, düğünlerinden paylaştıkları yeni görüntülerle bir kez daha gündeme geldi.

İki yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran çiftin düğününden gelen kareler, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Gecenin duygusal anları kadar çiftin birbirlerine olan bakışları da dikkat çekti. Görünen o ki Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, hayatlarının en özel günlerinden birini sevdikleriyle birlikte doyasıya yaşadı.

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