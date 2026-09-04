Teşkilat’ta Flaş Ayrılık! Serhat Kılıç Neden Veda Etti?

Teşkilat’ın 7. sezonunda kadroya katılması beklenen Serhat Kılıç sağlık sorunu nedeniyle daha sete çıkamadan projeye veda etti. Oyuncuya boyun fıtığı teşhisi konuldu.

Teşkilat’ta Flaş Ayrılık! Serhat Kılıç Neden Veda Etti?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2026 17:37

TRT 1’in sevilen aksiyon dizisi “Teşkilat”ta yeni sezon öncesi hiç beklenmeyen bir gelişme yaşandı. 7. sezon hazırlıkları sürerken kadroya dahil olduğu açıklanan Serhat Kılıç’tan kötü haber geldi. Başarılı oyuncu, daha ilk sahnesini çekemeden projeye veda etmek zorunda kaldı.

Yeni sezonda iddialı transferleriyle dikkat çeken dizide Kılıç’ın da yer alacağı duyurulmuştu. Ancak oyuncunun yaşadığı sağlık sorunu, tüm planları değiştirdi. Böylece izleyicilerin merakla beklediği transfer gerçekleşemeden sona ermiş oldu.

Aksiyon Sahneleri Öncesi Sağlık Engeli

Serhat Kılıç’ın bugün başlaması planlanan çekimlere sağlık problemi nedeniyle katılamadığı öğrenildi. Yapılan kontrollerin ardından oyuncuya boyun fıtığı teşhisi konuldu.

“Teşkilat” gibi aksiyon sahnelerinin oldukça yoğun olduğu bir dizide rol almak ise fiziksel açıdan ciddi bir efor gerektiriyor. Doktorunun da Kılıç’ın bir süre aksiyon sahnelerinde yer almasını uygun görmediği belirtildi.

Bu gelişme sonrasında oyuncunun projeye devam etmesinin mümkün olmadığına karar verildi.

Üç Hafta Fizik Tedavi Görecek

Sağlığına kavuşmak için fizik tedavi sürecine gireceği öğrenilen Serhat Kılıç’ın yaklaşık üç hafta boyunca tedavi göreceği belirtildi. Oyuncunun önceliğinin bu süreçte tamamen sağlığına kavuşmak olduğu ifade edildi.

Hayranları tarafından yeni sezonda nasıl bir rolle ekrana geleceği merak edilen Kılıç’ın “Teşkilat” macerası ise başlamadan bitti.

Teşkilat’ta Yeni Sezon Heyecanı Sürüyor

Serhat Kılıç’ın ayrılığı dizinin yeni sezon hazırlıkları sırasında yaşanan sürpriz gelişmelerden biri oldu. Özellikle güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Teşkilat”ın yeni bölümlerinde izleyiciyi yine bol aksiyonlu bir hikâye bekliyor.

Kılıç’ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle projeden ayrılması sevenlerini üzse de oyuncunun kısa sürede sağlığına kavuşması bekleniyor. Şimdi gözler, dizinin 7. sezonunda kadroda yaşanacak diğer gelişmelere çevrildi.

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