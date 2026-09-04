Özlem Gültekin’in Ailesi Patladı! Erhan Çelik’e Ağır Suçlamalar

Özlem Gültekin’in ailesi Erhan Çelik hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Aile boşanma sürecinde DNA testi yapılmasına neden olunduğunu öne sürdü.

Özlem Gültekin’in Ailesi Patladı! Erhan Çelik’e Ağır Suçlamalar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2026 17:41

Geçtiğimiz ay kliniğinde fenalaşarak hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı Özlem Gültekin’in ardından yaşanan tartışmalar büyüyor. Gültekin’in ailesi ile boşanma aşamasında olduğu eşi Erhan Çelik arasındaki gerilim, bu kez aile tarafından yapılan sert açıklamayla gündeme geldi.

Aile, Gültekin’in geride bıraktığı konuşulan miras ve vefatından önce yakınlarına gönderdiği vasiyet videosuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özellikle küçük kızlarının geleceği konusunda hassas olduklarını belirten aile, yaşanan sürecin çocuk üzerinde olumsuz bir etki bırakmasından endişe ettiklerini söyledi.

“Öz Çocuğuna DNA Testi Yapılmasına Neden Oldu”

Ailenin açıklamasında en çok dikkat çeken iddialardan biri ise DNA testiyle ilgili oldu. Yaklaşık bir buçuk yıldır boşanma sürecinde olduklarını belirttikleri çift arasında çeşitli sorunlar yaşandığını savunan aile, Erhan Çelik’in kendi öz çocuğunun kendisinden olmadığı yönünde imalarda bulunarak DNA testi yapılmasına neden olduğunu öne sürdü.

Aile ayrıca Gültekin’in şiddet, tehdit ve başka hukuki konular nedeniyle mücadele verdiğini iddia etti. Bu ifadelerin tamamının ailenin açıklamasındaki iddialar olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor.

Vasiyet Videosu Yeniden Gündemde

Gültekin’in vefatından önce yakınlarına gönderdiği görüntülü vasiyet videosu da tartışmaların önemli başlıklarından biri oldu. Aile, bu videoda Gültekin’in eşiyle ilgili ciddi endişelerini dile getirdiğini ve mirasından kendisine pay verilmesini istemediğini aktardı.

Öte yandan Gültekin’in mirasıyla ilgili olarak kayyım atanmasına ilişkin bir karar verildiği ve bu karara itiraz edildiği de aile açıklamasında yer aldı.

Aile Hukuki Sürecin Peşinde

Aile, yaşanan tartışmaların medya üzerinden devam etmesini istemediklerini ve özellikle annesiz kalan çocuklarının geleceğini düşündüklerini belirtti. Gültekin’in hatırasının daha fazla tartışmanın içine çekilmemesi gerektiğini savunan yakınları, bundan sonraki süreci yargı yoluyla sürdüreceklerini açıkladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler hem tarafların açıklamalarına hem de devam eden hukuki süreçlere çevrildi.

Benzer Haberler
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Dubai Pozları Sosyal Medyayı Salladı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Dubai Pozları Sosyal Medyayı Salladı!
İbrahim Tatlıses Çeşme’de Görüntülendi! Son Hali Şaşırttı İbrahim Tatlıses Çeşme’de Görüntülendi! Son Hali Şaşırttı
Alina Boz ve Umut Evirgen’den Bebek Pozu! Alina Boz ve Umut Evirgen’den Bebek Pozu!
Kraliyet Unvanı Bile Kurtaramadı! Prens George’a Şok Yasak! Kraliyet Unvanı Bile Kurtaramadı! Prens George’a Şok Yasak!
Derin Talu 23 Yaşında! Ablası Bebeklik Fotoğrafını Paylaştı Derin Talu 23 Yaşında! Ablası Bebeklik Fotoğrafını Paylaştı
CZN Burak 10 Yıllık Değişimini Takipçileriyle Paylaştı: CZN Burak 10 Yıllık Değişimini Takipçileriyle Paylaştı: "Adeta Bir Evrim"
ÇOK OKUNANLAR
Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu
  • 31-08-2026 20:51

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı
  • 01-09-2026 10:13

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı

İlayda Alişan ve Berk Bakioğlu Başrolde! Evlilik Güzeldir Dizisinden İlk Detaylar Geldi
  • 29-08-2026 11:26

İlayda Alişan ve Berk Bakioğlu Başrolde! Evlilik Güzeldir Dizisinden İlk Detaylar Geldi