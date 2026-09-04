Özlem Gültekin’in Ailesi Patladı! Erhan Çelik’e Ağır Suçlamalar

Geçtiğimiz ay kliniğinde fenalaşarak hayatını kaybeden kadın doğum uzmanı Özlem Gültekin’in ardından yaşanan tartışmalar büyüyor. Gültekin’in ailesi ile boşanma aşamasında olduğu eşi Erhan Çelik arasındaki gerilim, bu kez aile tarafından yapılan sert açıklamayla gündeme geldi.

Aile, Gültekin’in geride bıraktığı konuşulan miras ve vefatından önce yakınlarına gönderdiği vasiyet videosuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özellikle küçük kızlarının geleceği konusunda hassas olduklarını belirten aile, yaşanan sürecin çocuk üzerinde olumsuz bir etki bırakmasından endişe ettiklerini söyledi.

“Öz Çocuğuna DNA Testi Yapılmasına Neden Oldu”

Ailenin açıklamasında en çok dikkat çeken iddialardan biri ise DNA testiyle ilgili oldu. Yaklaşık bir buçuk yıldır boşanma sürecinde olduklarını belirttikleri çift arasında çeşitli sorunlar yaşandığını savunan aile, Erhan Çelik’in kendi öz çocuğunun kendisinden olmadığı yönünde imalarda bulunarak DNA testi yapılmasına neden olduğunu öne sürdü.

Aile ayrıca Gültekin’in şiddet, tehdit ve başka hukuki konular nedeniyle mücadele verdiğini iddia etti. Bu ifadelerin tamamının ailenin açıklamasındaki iddialar olduğunu özellikle belirtmek gerekiyor.

Vasiyet Videosu Yeniden Gündemde

Gültekin’in vefatından önce yakınlarına gönderdiği görüntülü vasiyet videosu da tartışmaların önemli başlıklarından biri oldu. Aile, bu videoda Gültekin’in eşiyle ilgili ciddi endişelerini dile getirdiğini ve mirasından kendisine pay verilmesini istemediğini aktardı.

Öte yandan Gültekin’in mirasıyla ilgili olarak kayyım atanmasına ilişkin bir karar verildiği ve bu karara itiraz edildiği de aile açıklamasında yer aldı.

Aile Hukuki Sürecin Peşinde

Aile, yaşanan tartışmaların medya üzerinden devam etmesini istemediklerini ve özellikle annesiz kalan çocuklarının geleceğini düşündüklerini belirtti. Gültekin’in hatırasının daha fazla tartışmanın içine çekilmemesi gerektiğini savunan yakınları, bundan sonraki süreci yargı yoluyla sürdüreceklerini açıkladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler hem tarafların açıklamalarına hem de devam eden hukuki süreçlere çevrildi.