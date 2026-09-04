Saat Başka Çanta Başka Servet! Georgina Yine Şaşırttı

Cristiano Ronaldo’nun eşi Georgina Rodríguez, Venedik Film Festivali için İtalya’ya gelir gelmez yine tarzıyla gündeme oturdu. Şehre deniz taksiyle gelen ünlü model, daha festival başlamadan şıklığıyla objektiflerin ilgisini üzerine çekti.

Georgina, İtalyan dantelli büstiyerini kahverengi ipek bir gömlekle tamamladı. Ancak kombininde asıl dikkat çeken detaylar, tercih ettiği lüks aksesuarlar oldu. Modelin saat ve çanta seçimi, adeta “servet bilekte ve elde taşınıyor” dedirtti.

Saatinin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Georgina Rodríguez’in bileğinde taşıdığı turkuaz kadranlı, pırlanta detaylı saat gecenin en dikkat çeken parçalarından biri oldu. Saatin değerinin yaklaşık 130 bin dolar, yani yaklaşık 6,3 milyon TL olduğu belirtildi.

Lüks saat, zarif tasarımının yanı sıra fiyatıyla da dikkat çekti. Georgina’nın Venedik’teki tarzına bakıldığında, aksesuar konusunda sınırları zorlamayı sevdiği bir kez daha ortaya çıktı.

Çantası da Saatini Aratmadı

Ünlü modelin elindeki timsah derisi çanta ise en az saati kadar konuşuldu. Çantanın yaklaşık 200 bin dolar, yani 9,7 milyon TL değerinde olduğu ifade edildi.

Sadece bu iki parçanın toplam değerinin yaklaşık 15,9 milyon TL’ye ulaşması ise sosyal medyada şaşkınlık yaratacak cinsten. Georgina’nın günlük bir şehir gelişinde bile milyonluk aksesuarlarla boy göstermesi, lüks yaşam tarzını bir kez daha gözler önüne serdi.

Mücevherleriyle de Göz Kamaştırdı

Georgina’nın şıklığı saat ve çantayla da sınırlı kalmadı. Parmağındaki gösterişli pırlanta yüzükler ve boynundaki dikkat çekici kolye de görünümünü tamamladı.

Venedik’e oldukça iddialı bir giriş yapan Georgina Rodríguez, baştan aşağı lüks detaylarla süslediği tarzıyla festival öncesinde bile gündemin merkezine yerleşmeyi başardı. Anlaşılan o ki Venedik’te kırmızı halı heyecanı başlamadan önce Georgina kendi şovunu çoktan yaptı.