Eylül ayında Çeşme'de nikah masasına oturan şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü sosyal medya hesaplarından yeni kareler paylaştı. İzmir'de hayatlarını birleştiren ve ilişkilerinde ikinci yılı geride bırakan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü yoğun iş temposundan fırsat buldukça yaptıkları tatiller ve birlikte katıldıkları davetlerle gündemde yer alıyor. Taze evli çiftin son paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte Romantik Anlar ve Aşk Notu

Dün akşam birlikte bir etkinliğe katılan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü geceden özel anları takipçileriyle buluşturdu. Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü'nün kendisini öptüğü kareyi yayınlayarak "Aşk" notunu düştü. İkilinin uyumu ve samimi halleri sosyal medyada kısa sürede beğeni topladı.

İkinci Yıl Dönümünde Duygusal Mesajlar

Birlikteliklerinin ikinci yılını geride bırakan Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık daha önce yaptıkları yıl dönümü paylaşımlarıyla da dikkat çekmişti. Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'a şu sözlerle seslenmişti:

"Senin olduğun her yer neşeli, kalabalık ve mutlu. Enerjinin iyileştiremeyeceği tek bir şey yok. Sen çok özelsin! Sen benim en büyük şansımsın. İyi ki benimsin, hayatımdasın. Seni çok seviyorum."

Zeynep Bastık ise Serkay Tütüncü ile romantik pozlarının eşliğinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgilim… Seninle kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı 2 muhteşem yıl… Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Yollarımızı birleştiren tüm ihtimalleretüm seçimlere teşekkür ederim. Sana çok aşığım."