Üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı Berkay Şahin ağustos ayında dünyaya gelen kızı Mihre'nin yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı. 2016 yılında evlenen Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin ağustos ayında üçüncü kızları Mihre'yi kucaklarına almıştı.

3 Numaram Mihre Pamuğum Notuyla Paylaştı

Ailesiyle geçirdiği anları sosyal medya hesabından sık sık yayınlayan Berkay Şahin bu kez üçüncü kızı Mihre'nin yüzünü ilk kez gösterdi. Berkay Şahin paylaşımına şu notu ekledi:

"3 numaram Mihre pamuğum. Cumanın yüzü suyu hürmetine Maşallah demeden geçmezsiniz!"

Sosyal Medyada Benzerlik Yorumları

Berkay Şahin'in paylaşımının ardından minik Mihre'nin yüz hatları ve babasına olan benzerliği kısa sürede gündem oldu. Takipçiler ve sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa "Aynı Berkay" ve "Babasının kopyası" şeklinde yorumlar yaptı.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinin Mihre'nin yanı sıra Arya ve Zeynep Mira adında iki kızları daha bulunuyor.