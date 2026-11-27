Ocak ayında yayın hayatına başlayacak yeni dijital platform 97 için çekilen Who Are You? (Sen Kimsin?) dizisinin kadrosuna Yasemin Yazıcı dahil oldu. Adıyaman'da başlayan çekimleri tüm hızıyla devam eden yapım 10 dakikalık 10 bölümden oluşuyor. Yönetmen koltuğunda Levent Onan'ın oturduğu projede Yasemin Yazıcı İspanyol Sofia karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

İspanyol Sofia Rolüyle Jessica May'in Yakın Arkadaşını Canlandıracak

Yapımcılığını Shortcut'ın üstlendiği, Doping Hafıza'nın desteklediği Who Are You? dizisinde Yasemin Yazıcı hikayeye İspanyol Sofia rolüyle katılıyor. Oyucnu dizide Jessica May'in hayat verdiği Nina karakterinin yakın arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak. Kısa formatlı 10 bölümden oluşan yapım şimdiden merak uyandırdı.

Çekimler Adıyaman'da Sürüyor

Senaryosunu Alper Sarıkaya'nın kaleme aldığı, kreatif yapımcılığını ise Esra Seyrekbasan'ın üstlendiği Who Are You? dizisinin çekimleri Adıyaman'da sürüyor. Yeni dijital platform 97'nin dikkat çeken projeleri arasında yer alan dizi 12 Ocak 2027 tarihinde izleyiciyle buluşacak.