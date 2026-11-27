İlk kez anne olmaya hazırlanan oyuncu Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy ile objektif karşısına geçti. Kız bebek bekleyen Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy yağmur altında verdikleri romantik pozları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Hayat Bilgisi, Yaprak Dökümü, Ufak Tefek Cinayetler, Kulüp ve Ömer gibi dizilerle tanınan Gökçe Bahadır'ın hamilelik heyecanı sürerken paylaşılan yeni kareler beğeni topladı.

Kız Bebekleri İçin Geri Sayım Devam Ediyor

Evliliklerini bebek sevinciyle taçlandırmaya hazırlanan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Çiftin beklediği bebeğin cinsiyetinin kız olduğu öğrenilmişti.

Yağmur Altında Romantik Kareler

Karnı burnunda haliyle objektife yansıyan Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy ile yağmur altında çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. İkilinin uyumu ve romantik anları kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.