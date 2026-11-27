Yıllara meydan okuyan görünümüyle gündemde kalan 49 yaşındaki eski manken Demet Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Podyumların unutulmaz isimleri arasında yer alan Şener günlük hayatından ve özel anlarından kareleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Ünlü ismin yayınladığı küçüklük fotoğrafı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Geçmişe Götüren Çocukluk Karesi

Aile hayatına ve özel yaşamına dair anları sık sık hesabından paylaşan Demet Şener bu kez geçmişten bir anıyı takipçilerinin beğenisine sundu. Henüz küçük yaşlardaki halini yansıtan çocukluk karesi sosyal medyada kısa sürede gündeme geldi.

Takipçilerinden Yorum Yağdı

Demet Şener'in çocukluk yıllarına ait paylaşımının ardından takipçileri fotoğrafa yoğun ilgi gösterdi. Ünlü ismin küçüklük haline çok sayıda beğeni ve yorum gelirken paylaşım günün dikkat çeken magazin anları arasında yer aldı.