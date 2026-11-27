Yeraltı dizisinin başarılı oyuncusu Deniz Can Aktaş Acıbadem Üniversitesi'nde düzenlenen Akciğer Kanseri Farkındalık Etkinliği'nde genç hayranlarıyla buluştu. Samimi konuşmalarıyla büyük beğeni toplayan oyuncu etkinliğin sonunda tüm salonu kadrajına alacak şekilde hayranlarıyla selfie çekti

"Ailemde Kanser Geçmişi Var, Sağlıklı Yaşama Yöneldim"



Aktaş "Benim ailemde kanser geçmişi var. Akciğer kanseri olan büyüklerim de bulunuyor. Bu nedenle sağlıklı yaşama yöneldim" dedi.

Sahne Heyecanını Nefes Egzersizleriyle Yendi

İlk tiyatro deneyimine ilişkin anılarını da paylaşan başarılı oyuncu Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyunuyla sahneye çıktığı dönemde yaşadığı yoğun heyecanı bir arkadaşının önerdiği nefes egzersizleriyle kontrol altına aldığını anlattı. Ünlü oyuncu "Prömiyer öncesinde hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Oyundan önce 8–10 dakika nefes teknikleri uyguladım. Ardından sahneye çıktığımda oyun sanki çok daha yavaş akıyordu. O kadar sakinleşmiş ve rahatlamıştım ki" diye konuştu.

Akta, bugünlerde ise tüm zamanını Yeraltı dizisine ayırdığını söyledi.