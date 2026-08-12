Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü’nün aşkı hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan ünlü çift, ilişkilerini bir sonraki adıma taşımaya hazırlanıyor. Şimdilerde düğün heyecanı yaşayan ikili, sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle de mutluluklarını gözler önüne seriyor.

Bastık ve Tütüncü, özellikle birlikte oldukları anları takipçileriyle paylaşmayı seviyor. Son fotoğrafları da çiftin ne kadar keyifli bir dönemden geçtiğini gösteriyor.

Paris’te Gelen Evlilik Teklifi

Çiftin ilişkilerindeki en özel anlardan biri ise Paris’te yaşandı. Serkay Tütüncü, romantik şehirde sevgilisi Zeynep Bastık’a evlenme teklif etti. Bastık da bu sürprize “evet” diyerek mutluluğunu yüzüklü fotoğrafıyla takipçileriyle paylaştı.

Bu gelişmenin ardından çift, evlilik hazırlıklarıyla gündeme gelmeye başladı. İki yıldır devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar veren Bastık ve Tütüncü, şimdilerde düğün için gün sayıyor.

Zeynep Bastık’tan Duygusal Mesaj

Zeynep Bastık, ilişkilerinin ikinci yıl dönümünde sevgilisine oldukça duygusal bir mesaj yazmıştı. Ünlü şarkıcı, Serkay Tütüncü ile geçirdiği iki yılı anlatırken aşkını açıkça dile getirmişti.

Bastık, birlikte geçirdikleri zamanın kendisi için çok özel olduğunu söylerken, yollarının kesişmesini sağlayan tüm tesadüfler ve seçimler için de teşekkür etmişti. Mesajının sonunda ise sevgilisine olan duygusunu net şekilde ortaya koyarak “Sana çok aşığım” demişti.

Romantik Kareler Peş Peşe Geldi

Şimdilerde ise çift, mutluluklarını yeni fotoğraflarla paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayınladıkları aşk dolu pozlar kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Paris’te başlayan evlilik heyecanının ardından gözler şimdi çiftin düğününe çevrilmiş durumda. Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün ne zaman evleneceği merak edilirken, ikilinin romantik paylaşımları da takipçilerini heyecanlandırıyor.