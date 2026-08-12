Cansever ve Güllü’den Kalan Kare Herkesi Duygulandırdı

Yıllar önce Rusya’da aynı sahneyi paylaşan Cansever ve Güllü’nün neşeli görüntüleri yeniden gündeme geldi. O kareler sevenlerini duygulandırdı.

Cansever ve Güllü’den Kalan Kare Herkesi Duygulandırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 19:40

Arabesk müziğin sevilen isimleri Cansever ve Güllü’nün yıllar önce çekilen görüntüleri yeniden gündeme geldi. İki sanatçının Rusya’da düzenlenen bir düğünde birlikte sahne aldığı anlara ait görüntüler, aradan geçen zamana rağmen izleyenleri duygulandırdı.

Düğünün ardından kameraların karşısına geçen Cansever ve Güllü’nün oldukça neşeli olduğu görülüyor. İki sanatçı yan yana dururken Cansever’in Güllü’yü yanağından öptüğü anlar da görüntülere yansıyor. O dönem için sıradan ve keyifli bir an olan bu görüntüler, bugün bambaşka bir anlam taşıyor.

Cansever’in Rusya’daki hayranlarına seslenerek, “Çok güzel bir düğüne imza attık” sözleriyle selam göndermesi de eski görüntülerde dikkat çekiyor. İkilinin samimi halleri, onları yıllar önce takip eden hayranlarını adeta geçmişe götürdü.

İki Sanatçıdan Geriye Bu Görüntüler Kaldı

Cansever ve Güllü’nün bugün hayatta olmaması, eski görüntüleri daha da anlamlı hale getirdi. Bir zamanlar aynı sahneyi paylaşan, birlikte gülen ve sevenlerine selam gönderen iki sanatçıdan geriye artık şarkıları, anıları ve kamera karşısındaki bu sıcak görüntüler kaldı.

Özellikle Cansever’in Güllü’yü yanağından öptüğü anlar, sosyal medyada görüntüleri izleyenlerin dikkatini çekti. Kareleri görenler, iki sanatçının eski dostluğunu hatırlarken duygusal yorumlarda bulundu.

Güllü’nün Ölümüyle İlgili Soruşturmada Yeni Gelişme

Eski görüntülerin yeniden konuşulmasının ardından Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yaşanan son gelişme de gündeme geldi. Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

İddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Soruşturmayla ilgili hukuki süreç devam ederken, yıllar önce yan yana görüntülenen Cansever ve Güllü’nün bu eski kareleri sevenlerini bir kez daha hüzünlendirdi.

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