Talihsiz Kaza Sonrası Deniz Seki’den İlk Açıklama Geldi

Evinde düşerek hastanelik olan Deniz Seki leğen kemiğindeki kırık ve omurga zedelenmesi sonrası ameliyat edildi. Ünlü şarkıcı sağlık durumunu açıkladı.

Talihsiz Kaza Sonrası Deniz Seki’den İlk Açıklama Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 21:03

Deniz Seki, evinde yaşadığı talihsiz bir kazanın ardından hastaneye kaldırıldı. Şarkıcının kedi ve köpeklerine mama vermek istediği sırada ayağının kaydığı ve dengesini kaybederek yere düştüğü öğrenildi. Yapılan kontrollerde ise leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi.

Yaşadığı kaza nedeniyle ameliyat edilen Seki, bir süre hastanede tedavi görecek. Bu süreçte sevenleri de ünlü şarkıcının sağlık durumunu merak etmeye başladı.

“Kolay Bir Süreç Değil”

56 yaşındaki Deniz Seki, ameliyatın ardından hastane odasından bir fotoğrafını paylaşarak son durumunu anlattı. Takipçilerinden gelen mesajlara da kayıtsız kalmayan şarkıcı, kendisini merak eden herkese teşekkür etti.

Seki, yaşadığı sürecin kolay olmadığını açıkça söylerken moralini yüksek tutmaya çalıştığını da belirtti. “Şu an ağrılarım var, kolay bir süreç değil ama ben her zamanki gibi pozitif kalmaya ve güzel düşünmeye çalışıyorum” sözleriyle durumunu anlattı.

Ameliyatı Başarılı Geçti

Ünlü şarkıcı, en çok merak edilen konuya da açıklık getirdi. Ameliyatının başarılı geçtiğini söyleyen Seki, önünde biraz dinlenmesi ve toparlanması gereken bir dönem olduğunu ifade etti.

Bir süre daha hastanede kalacağını belirten sanatçı, kendisine destek olan dostlarını ve hayranlarını da unutmadı. Özellikle arayıp soran, güzel dileklerini ve dualarını gönderen herkese teşekkür etti.

Yeniden Sahneye Çıkmak İstiyor

Deniz Seki’nin en büyük dileği ise iyileşip yeniden sahneye çıkmak. Sevenlerinin sevgisini ve desteğini hissetmenin kendisine güç verdiğini söyleyen şarkıcı, toparlandıktan sonra yeniden konserlerde hayranlarıyla buluşmayı umduğunu dile getirdi.

Seki’nin paylaşımının ardından sanat dünyasından ve takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

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