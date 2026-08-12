Sibel Can’ın Oğlu Emir 26 Yaşında! O Kare Çok Konuşuldu

Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt, 26 yaşına girdi. Ünlü şarkıcının Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen Emir, uzun zamandır magazin dünyasından uzak bir hayat sürüyor. Doğum günü vesilesiyle ise bu kez ailesinin sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Emir’in ablası Melisa Ural, kardeşinin doğum gününü kutlamak için arşivden nostaljik bir fotoğraf seçti. Küçüklük yıllarından bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Ural, fotoğrafa yalnızca beyaz kalp emojisi ekledi.

Kardeşinin yıllar önceki halini gören takipçiler de paylaşımı kısa sürede ilgiyle karşıladı.

Kardeşinden Nostaljik Kutlama

Melisa Ural’ın paylaştığı fotoğraf, Emir’in çocukluk yıllarına götürdü. Kardeşinin doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Ural, duygusunu uzun uzun anlatmak yerine tek bir beyaz kalp emojisiyle gösterdi.

Aile arasındaki bu sıcak paylaşım, takipçilerden de ilgi gördü. Emir’in yıllar içindeki değişimi de fotoğraf sayesinde bir kez daha ortaya çıktı.

Mezuniyetinde Ailesi Yanındaydı

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Emir Aksüt, eğitim hayatında da önemli bir başarıya imza attı. İngiltere’deki Westminster Üniversitesi’nden mezun olan Aksüt’ü bu özel gününde annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural yalnız bırakmadı.

Sibel Can, oğlunun mezuniyet töreninden kareleri daha önce sosyal medya hesabından paylaşmış ve gururunu dile getirmişti. Ünlü şarkıcı, oğluna “Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum” sözleriyle seslenmişti.

Sibel Can’ın Gurur Kaynağı

Sibel Can’ın üç çocuğundan biri olan Emir, magazin dünyasının aksine daha sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Ancak özel günlerinde ailesinin yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu kez de 26. yaş günü, ablası Melisa Ural’ın yıllar öncesinden seçtiği samimi bir fotoğrafla kutlandı. Nostaljik kare, kardeşler arasındaki sıcak bağı bir kez daha gözler önüne serdi.