Sibel Can’ın Oğlu Emir 26 Yaşında! O Kare Çok Konuşuldu

Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt 26 yaşına girdi. Ablası Melisa Ural kardeşinin doğum gününü çocukluk yıllarından nostaljik bir fotoğrafla kutladı.

Sibel Can’ın Oğlu Emir 26 Yaşında! O Kare Çok Konuşuldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2026 20:57

Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt, 26 yaşına girdi. Ünlü şarkıcının Sulhi Aksüt ile evliliğinden dünyaya gelen Emir, uzun zamandır magazin dünyasından uzak bir hayat sürüyor. Doğum günü vesilesiyle ise bu kez ailesinin sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Emir’in ablası Melisa Ural, kardeşinin doğum gününü kutlamak için arşivden nostaljik bir fotoğraf seçti. Küçüklük yıllarından bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Ural, fotoğrafa yalnızca beyaz kalp emojisi ekledi.

Kardeşinin yıllar önceki halini gören takipçiler de paylaşımı kısa sürede ilgiyle karşıladı.

Kardeşinden Nostaljik Kutlama

Melisa Ural’ın paylaştığı fotoğraf, Emir’in çocukluk yıllarına götürdü. Kardeşinin doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Ural, duygusunu uzun uzun anlatmak yerine tek bir beyaz kalp emojisiyle gösterdi.

Aile arasındaki bu sıcak paylaşım, takipçilerden de ilgi gördü. Emir’in yıllar içindeki değişimi de fotoğraf sayesinde bir kez daha ortaya çıktı.

Mezuniyetinde Ailesi Yanındaydı

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Emir Aksüt, eğitim hayatında da önemli bir başarıya imza attı. İngiltere’deki Westminster Üniversitesi’nden mezun olan Aksüt’ü bu özel gününde annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural yalnız bırakmadı.

Sibel Can, oğlunun mezuniyet töreninden kareleri daha önce sosyal medya hesabından paylaşmış ve gururunu dile getirmişti. Ünlü şarkıcı, oğluna “Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum” sözleriyle seslenmişti.

Sibel Can’ın Gurur Kaynağı

Sibel Can’ın üç çocuğundan biri olan Emir, magazin dünyasının aksine daha sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Ancak özel günlerinde ailesinin yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu kez de 26. yaş günü, ablası Melisa Ural’ın yıllar öncesinden seçtiği samimi bir fotoğrafla kutlandı. Nostaljik kare, kardeşler arasındaki sıcak bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Benzer Haberler
Hazal Kaya'nın Güzellik Sırrı Meğer Hepimizin Evindeymiş! Hazal Kaya'nın Güzellik Sırrı Meğer Hepimizin Evindeymiş!
Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı
Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!