Kızılcık Şerbeti Yeni Sezona Mezar Sahnesiyle Başlıyor

Kızılcık Şerbeti hayranlarını yeni sezonda oldukça ağır bir başlangıç bekliyor. Show TV’nin sevilen dizisi 5. sezonuna tam anlamıyla yürek burkan bir sahneyle giriş yapacak. Üstelik hikâye yaklaşık 6 aylık bir zaman atlamasının ardından devam edecek.

Yeni sezonun açılışında Abdullah Ünal ve Ulvi’yi mezarlıkta göreceğiz. İki baba kaybettikleri evlatları Nursema ve İlhami’nin mezarı başında dua edecek. Yani dizi daha ilk dakikadan izleyicinin duygularına dokunacak gibi görünüyor.

Özellikle Nursema’nın akıbeti, yeni sezon öncesinde dizinin en çok merak edilen konularından biriydi. Mezar sahnesinin nasıl işlendiği ve hikâyenin buradan nereye bağlanacağı şimdiden büyük merak konusu.

Çekimler Ağustos Ayında Başlıyor

Dizinin 5. sezon çekimleri için tarih de belli oldu. Kızılcık Şerbeti ekibi, 25 Ağustos’ta yeniden kamera karşısına geçecek. Yeni sezonun ise 18 Eylül’de izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Altı aylık zaman atlaması nedeniyle karakterlerin hayatında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bu süreçte neler olduğu ve yaşanan kayıpların aileleri nasıl etkilediği yeni bölümlerde yavaş yavaş ortaya çıkacak.

Çimen’in Yeni Oyuncusu Merak Ediliyor

Yeni sezonda dikkat çeken değişikliklerden biri de Çimen karakterinde olacak. Selin Türkmen’in canlandırdığı Çimen Arslan, artık başka bir oyuncuyla ekrana gelecek.

Rol için oyuncu görüşmeleri şu anda devam ediyor. Çimen’i yeni sezonda kimin oynayacağı ise henüz netleşmiş değil. Ancak bu konuda kararın önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor.

Kısacası Kızılcık Şerbeti, yeni sezona hem büyük bir zaman atlaması hem de oldukça dramatik bir başlangıç yapacak. Nursema ve İlhami’nin mezarı başındaki o sahne ise sezonun en çok konuşulan anlarından biri olmaya aday.