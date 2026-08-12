Konserde Duygusal Anlar! Gökhan Tepe Gözyaşlarına Boğuldu

Gökhan Tepe müzik kariyerindeki 30. yılını özel konserlerle kutlamaya başladı. Turnenin ilk durağı olan Ayvalık’ta sahneye çıkan sanatçı yıllardır sevilen şarkılarını bu kez çok daha özel bir atmosferde seslendirdi.

Konser boyunca hem hareketli şarkılarıyla kalabalığı coşturan hem de duygusal parçalarıyla geceye farklı bir hava katan Tepe sevenlerinden de büyük ilgi gördü. Amfitiyatroyu dolduran binlerce kişi, sanatçının sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Tepe’nin “Siz oldukça ben böyle şarkılar yazmaya devam ederim” sözleri de gecenin alkış alan anlarından biri oldu.

Asıl Duygusal An “Annem” Şarkısında Geldi

Gecenin en özel anı ise şüphesiz “Annem” şarkısından hemen önce yaşandı. Gökhan Tepe salonda bulunan annesi Sema Tepe’ye dönerek yıllardır kalbinde taşıdığı duyguları paylaştı.

Şarkının annesi için yazıldığını söyleyen sanatçı annesinin o gece salonda olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ardından annesine teşekkür eden Tepe, konuşurken duygularına hakim olmakta zorlandı.

Bu sırada salondaki binlerce kişi de Sema Tepe’yi alkışladı. Anne ve oğul arasındaki o anlar, konserin en unutulmaz dakikalarından biri oldu. Tepe’nin gözyaşlarını tutamadığı anlar izleyenleri de duygulandırdı.

30 Yıllık Kariyerini Sahneye Taşıdı

Gökhan Tepe 1996 yılında çıkardığı “Çöz Beni” albümüyle başlayan müzik yolculuğunda 30 yılı geride bıraktı. Kendi şarkılarının yanı sıra başka sanatçılara verdiği bestelerle de adından söz ettiren Tepe, oyunculuk deneyimiyle de tanınıyor.

“Vur”, “Yürü Yüreğim” ve “Gelsen De Anlatsam” gibi sevilen şarkılarıyla yıllardır dinleyicilerin hayatında yer alan sanatçı, 30. yıl turnesinde geçmişten bugüne uzanan geniş bir repertuvar sunuyor.

Ayvalık konseriyle başlayan bu özel turnenin yaz boyunca farklı şehirlerde devam etmesi bekleniyor.